ETV Bharat / state

कवर्धा में टोकन की किल्लत से परेशान किसानों ने काटा बवाल, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के भरोसे पर माने

लोहारा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र में किसानों को टोकन की कमी का सामना करना पड़ रहा था. इस वजह से उनके सब्र का बंध टूट गया. किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर इस मामले में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने आरोप लगाया कि धान उपार्जन केंद्रों पर अव्यवस्था के कारण उन्हें धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पा रहा है, जिससे खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. इसके बाद उन्होंने तहसील कार्यालय घेराव का रास्ता अपनाया.

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में धान खरीदी के दौरान सोमवार को हंगामा हो गया. यहां टोकन की किल्लत को लेकर किसानों ने लोहारा ब्लॉक में बवाल कर दिया. उसके बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को मौके पर पहुंचना पड़ा और इसमें उन्होंने दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किसानों से की बात (ETV BHARAT)

किसानों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की मुलाकात

किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन जारी रखा. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा का काफिला वहां से गुजर रहा था. उन्होंने अपने काफिले को रोका और किसानों से बातचीत की. डिप्टी सीएम धरने पर बैठे किसानों के बीच जमीन पर बैठ गए और पूरे धैर्य के साथ उनकी समस्याएं सुनीं. किसानों ने बताया कि कई उपार्जन केंद्रों पर खरीदी शुरू होने के बाद से ही अव्यवस्था का माहौल है. टोकन नहीं मिलने से किसान चिंतित हैं कि उनका धान समय पर बिक पाएगा या नहीं.

किसानों ने बदसलूकी की शिकायत की

किसानों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से लोहारा ब्लॉक के पटवारी की शिकायत की. किसानों ने बताया कि लोहारा ब्लॉक के दो पटवारी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं. शिकायतों की गंभीरता समझते हुए विजय शर्मा ने मौके पर ही तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने कुरुवा में पदस्थ हल्का नंबर 15 के पटवारी राजेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया. अधिकारियों ने मौके पर ही निलंबन आदेश जारी कर उसकी प्रति किसानों को दिखा दी.

धान खरीदी में किसी भी किसान को अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

डिप्टी सीएम विजय शर्मा के हस्तक्षेप और उनके तुरंत एक्शन के बाद किसानों ने राहत की सांस ली. उसके बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया.