नए साल से पहले धान खरीदी का टोकन लेना हुआ मुश्किल, कोरिया कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान

किसानों का आरोप है कि समितियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन टोकन नहीं मिल पा रहा.

TOKEN FOR PADDY PROCUREMENT
टोकन लेना हुआ मुश्किल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 30, 2025 at 8:20 AM IST

3 Min Read
एमसीबी: प्रदेशभर में 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही है. 31 जनवरी तक धान की खरीदी सरकार करेगी. किसान टोकन लेकर धान बेच भी रहे हैं. लेकिन कोरिया के किसान धान बेचने के लिए भटक रहे हैं. किसानों का आरोप है कि उनका टोकन नहीं कट रहा है. टोकन नहीं कटने से वो धान बेच पाने में असमर्थ हैं.

टोकन नहीं कटने से किसान परेशान

किसानों का आरोप है कि वो बीते एक महीने से धान की बिक्री के लिए टोकन कटाने की कोशिश कर रहे हैं. बार बार समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन टोकन नहीं कट पा रहा है. किसानों का कहना है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. ऐसे में वो ऑनलाइन टोकन कटाने में सक्षम नहीं हैं. किसानों का कहना है कि जो किसान पढ़े लिखे हैं वो तो आसानी से ऑनलाइन टोकन हासिल कर ले रहे हैं.

कोरिया कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान (ETV Bharat)

ऑनलाइन टोकन सिस्टम से किसान नाराज

किसानों का कहना है कि सरकार ने दाना दाना खरीदने का वादा किया है, लेकिन जब टोकन नहीं कटेगा तो वो धान कैसे बेच पाएंगे. किसानों का कहना है कि जब वो काउंटर पर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि लिमिट फुल हो चुका है. किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर फसल लगाने वाले किसानों को समय पर कर्ज भी चुकाना है. समय पर कर्ज नहीं पटाया तो रकम बढ़ती जाएगी.

TOKEN FOR PADDY PROCUREMENT
किसानों का आरोप (ETV Bharat)

हमारे पास धान है, लेकिन टोकन नहीं कट रहा है. सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए: तेज लाल पोया, किसान

हम एक महीने से टोकन के लिए चक्कर लगा रहे हैं. सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए: बीर सिंह, किसान

हमारे पास धान है, लेकिन टोकन नहीं कट रहा है. सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए: कुँवर पाल, किसान

TOKEN FOR PADDY PROCUREMENT
कोरिया कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान (ETV Bharat)

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

अपनी शिकायतें लेकर नाराज किसान कलेक्टर से मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे. किसानों ने कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए. कलेक्टर ने किसानों से वादा किया है कि वो जल्द इसका समधान निकालेंगे. किसानों को चिंता है कि नया साल आने वाला है ऐसे में समिति के कई कर्मचारी छुट्टी पर जाएंगे. कर्चमारियों के छुट्टी पर जाने से धान खरीदी और टोकन देने में लेट लतीफी हो सकती है.

किसानों की मांग

  • टोकन काटने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए.
  • ऑनलाइन टोकन काटने की व्यवस्था को सरल किया जाए.
  • किसानों को टोकन काटने के लिए समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए.
  • किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए.

संपादक की पसंद

