ETV Bharat / state

बिहार के इस मॉडल रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट जाने के लिए यात्री करते हैं ट्रेन का इंतजार, बुनियादी सुविधाएं नदारद

'हम रोज सामना करते हैं..' : झाझा के चरघरा की रहने वाली सितारा कुमारी ने बिना लागलपेट अपनी समस्या को मीडिया के सामने रखा. उन्होंने महिला शौचालय की हालत दिखाते हुए कहा कि ऐसी बदइंतजामी है कि बुनियादी जरूरतों के बिना महिलाओं को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सितारा का कहना है कि हम तो डेली आते-जाते हैं और इस समस्या से जूझते हैं.

जमुई स्टेशन पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं : जमुई स्टेशन पर शौचालय है भी, तो उसकी हालत ऐसी कि देखकर कोई भी माथा पीट ले. महिलाओं के शौचालय पर ताला लटका है, जर्जर दीवारें, न सुरक्षा, न प्राइवेसी. नतीजा ये है कि महिलाओं को शौच के लिए या तो ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है या गंतव्य तक पहुंचने की मजबूरी होती है. पुरुषों के पास खुले में जाने का ‘विकल्प’ हो सकता है, पर महिलाओं के लिए यह विकल्प अपमान के समान है.

"वेटिंग एरिया में कोई शौचालय या पानी के इंताजम नहीं है. मैं तीन घंटे से यहां ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं. अगर पानी लाना हो या शौचालय जाना हो तो आसपास के होटल में जाना पड़ता है." - यात्री, जमुई रेलवे स्टेशन

स्टेशन पर एक शौचालय वह भी खराब : जब हमारे संवाददाता ने स्टेशन का जायजा लिया तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर न तो वेटिंग एरिया में कोई शौचालय था और न ही प्लेटफॉर्म नंबर एक पर कोई सुविधा मिली. प्लेट फॉर्म नंबर 2 पर एक शौचालय है लेकिन वह भी जर्जर हालत में है. भीतर और बाहर गंदगी का अंबार, कोई जाए तो शौचालय इस्तेमाल के लायक ही नहीं है. दरवाजे, फर्श और दीवारें टूटी हुईं हैं. महिलाओं का टॉयलेट था लेकिन ताला लटका हुआ है.

जमुई स्टेशन पर शौचालय सुविधा की बदइंतजामी : रेलवे स्टेशन द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें स्टेशन परिसर में सुविधाओं की जानकारी दी गई है. उसमें शौचालय और मूत्रालय को लेकर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जमुई में 6-6 शौचालय-मूत्रालय का मानक है लेकिन यहां पर उपलब्ध एमिनिटी की संख्या 20-18 है. लेकिन क्या ये वाकई जमीन पर उपलब्ध भी है..?

जमुई : डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों के दावों के बीच जमुई रेलवे स्टेशन पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है. यहां हर दिन 2 से 3 दर्जन ट्रेनों का ठहराव होता है, सैकड़ों यात्री आते-जाते हैं—लेकिन महिलाओं को शौचालय के लिए आने वाली ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है. ऐसे हालात बेहद ही शर्मनाक है !

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''हम रोज़ परेशानी झेलते हैं. शौचालय सुरक्षित नहीं, पानी साफ नहीं. महिलाओं के लिए खुले में जाना संभव नहीं, इसलिए ट्रेन या घर पहुंचने का इंतज़ार करना पड़ता है. मैंने सीखा है—गलत देखो तो आवाज़ उठाओ. आज मीडिया दिखी, तो बोलना ज़रूरी लगा.''- सितारा कुमारी, महिला यात्री

'जहां गलती दिखेगी वहां बोलूंगी' : सितारा कुमारी ने वहां मौजूद कुछ महिलाओं और लड़कियों से भी कहा कि वह अपनी बात रखें लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया. तब सितारा कुमारी ने कहा कि महिलाएं मुसीबतें सहकर भी कुछ नहीं बोलतीं लेकिन ये गलत है. जहां गलत दिखे वहां बोलना चाहिए और यही उनके माता-पिता ने परवरिश में उन्हें सिखाया है. सितारा कुमारी रेलवे की इस बदइंतजामी पर सवाल उठाती हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मॉडल स्टेशन पर ऐसी बदइंतजामी तो सवाल उठेंगे : सवाल भी जायज है क्योंकि जब बड़े नेता कुछ घंटे के लिए आते हैं तो उनके आने से पहले फाइव-स्टार’ बाथरूम तैयार हो जाता है, फिर आम यात्रियों की बुनियादी ज़रूरतें जमुई रेलवे स्टेशन पर आठ महीनों से क्यों लंबित हैं? क्या जमुई रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं? महिलाओं को कोई दिक्कत न उठानी पड़े.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

स्वच्छता के नारे की ज़मीनी सच्चाई : केंद्र सरकार स्वच्छता पर ज़ोर देती है, लेकिन जमुई स्टेशन पर न तो साफ-सफाई दिखती है और न ही पीने के पानी की भरोसेमंद व्यवस्था है. पानी की टंकी की नियमित सफाई न होने के आरोप यात्री लगाते हैं. यात्रियों का कहना है कि पानी में कीड़े तक दिखाई देते हैं. स्वच्छता के पोस्टर दीवारों पर हैं लेकिन सुविधा ज़मीन से गायब है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हादसे को न्योता देता फुट ओवर ब्रिज का मलबा : पुराना फुट ओवर ब्रिज तोड़ दिया गया, नया बने काफी समय बीत चुका है, लेकिन प्लेटफार्म नंबर 2 पर पुराने पुल का मलबा पिछले आठ महीनों से जस का तस पड़ा है. उसी के नीचे से यात्री, सफाईकर्मी, रेलकर्मी और बच्चे रोज गुजरते हैं. डर बना रहता है कि कहीं कोई टुकड़ा गिरा तो बड़ी दुर्घटना तय है. सवाल यह कि जब खतरा सबको दिख रहा है, तो कार्रवाई किस प्रतीक्षा में है?

मॉडल स्टेशन पर बदइंतजामी का शौचालय (ETV Bharat)

रेलवे अधिकारी कराएंगे जांच : इस मामले पर जब रेलवे अधीक्षक से बात करने की कोशिश करनी चाही तो वो अपने दफ्तर में नहीं थे. दानापुर रेल मंडल के डीसीएम अभिनव कुमार से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने एमेनिटीज को लेकर कहा कि वह इस मामले को दिखवा लेंगे कि यात्रियों को स्टेशन पर कितनी सुविधाएं मिल रही हैं.

"मैं इसको दिखवा ले रहा हूं कि जमुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं."- अभिनव कुमार, डीसीएम, दानापुर रेल मंडल

जर्जर फुट ओवर ब्रिज से यात्रियों को खतरा (ETV Bharat)

इधर इस मामले को लेकर जमुई सांसद अरुण भारती से सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे मुद्दे को संसद में रेलमंत्री के सामने उठाने की बात कही है. बता दें कि जमुई को 'मॉडल रेलवे स्टेशन' बनाने का वादा किया गया था—वह भी तब, जब खुद को जमुई का बेटा बताकर सांसद बनने के बाद चिराग पासवान ने इसे सार्वजनिक रूप से कहा था.

''पुराने फुट ओवर ब्रिज और महिला शौचालय का मामला हमारे संज्ञान में आया है. 28 जनवरी से संसद शुरू हो रहा है. जमुई रेलवे स्टेशन के विकास और टॉयलेट की समस्या को लेकर हम लोग संसद में रेलमंत्री जी के सामने सवाल उठाएंगे.''- अरुण भारती, सांसद, जमुई

कई महीने से पड़ा फुट ओवरब्रिज का मलबा (ETV Bharat)

यात्री को सुविधा कब तक? : मॉडल स्टेशन का मतलब सिर्फ चमक-दमक नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्वच्छता और पैसेंजर की गरिमा है—खासतौर पर महिलाओं के लिए. भारतीय रेलवे अगर सच में यात्री-सुविधा को प्राथमिकता देती है, तो जमुई स्टेशन पर शौचालय, पानी और मलबा हटाने जैसे काम को तुरंत दुरुस्त करना होगा. ताकि यात्रियों को सहूलियत हो सके.

जमुई का नये स्टेशन का कार्य प्रगति पर (ETV Bharat)

जमुई स्टेशन का हो रहा कायाकल्प : 2023 में अमृत भारत योजना के तहत जमुई को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया. पहले मॉडल स्टेशन के लिऐ भी नामित हुआ था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिऐ 13 रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों को लेकर शिलान्यास किया था, जिसमें जमुई भी शामिल था. 23.36 करोड़ की लागत से जमुई रेलवे स्टेशन का विकास कार्य प्रगति पर है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी का केरल दौराः अमृत भारत ट्रेनों को दिखायी हरी झंडी, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़