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दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, जाने IMD का अलर्ट, कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के अनुसार आज सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 7:24 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर का मौसम आज से बदलने वाला है. कई दिनों की धूप और गर्मी के बीच शहर में आज बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को दिल्ली में हल्की बारिश का दौर आ सकता है और कल 12 सितंबर को हल्की से मध्यय स्तर की बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन कल गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई. यह 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था. राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 91 फीसद तथा 48 फीसद न्यूनतम फीसद दर्ज किया गया.

आज के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी गतिविधियां फिर से तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम में राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार से बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है. IMD के अनुसार आज सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत बारिश के साथ आंधी और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है. इसके बाद दोपहर से रात के बीच भी कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में बादल भी छाए रह सकते है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 118, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 112 और नोएडा में 117 अंक पर बना हुआ है राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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