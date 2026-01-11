ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी, पाले से जमने लगा झील का पानी, सड़कें हुई सफेद

उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है. कोहरे और पाले ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है.

उत्तराखंड में सर्दी दिखाने लगी तेवर
Published : January 11, 2026 at 7:16 AM IST

Published : January 11, 2026 at 7:16 AM IST

देहरादून/मसूरी: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों दुश्वारियों को बढ़ा दिया है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं हिल स्टेशनों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है. सुबह शाम कड़ाके की ठंड के बाद दिन में गुनगुनी धूप का लोग लुत्फ उठा रहे हैं. जबकि सड़कों पर पाला पड़ने से हादसे का खतरा बना हुआ है.

पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है. दिन के समय हल्की धूप और साफ मौसम का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट से ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बारिश न होने के कारण ठंड का असर बढ़ गया है, जो आम जनजीवन के साथ-साथ सेहत और खेती के लिए भी खतरा बनता जा रहा है. पिछले कई दिनों से बारिश न होने के चलते मसूरी में रात के समय जमकर बर्फनुमा पाला गिर रहा है.

मसूरी में पाले ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां

इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं. कंपनी गार्डन स्थित झील पर पाले की परत जमने लगी है. सुबह के समय झील में जमी बर्फ को तोड़ने के बाद ही नौकायन (बोटिंग) शुरू हो पा रही है. ठंड के साथ-साथ सड़कों पर पाला जम रहा है, जिससे फिसलन बढ़ गई है. कई लोग फिसल कर घायल हो चुके हैं.

स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों की सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है. वहीं बारिश न होने से काश्तकारों की चिंता भी बढ़ गई है. पाले की मार से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है.

मसूरी कंपनी गार्डन स्थित झील में पाले की परत

ठंड को देखते हुए मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं. नगर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि गरीब, मजदूर और राहगीरों को ठंड से राहत मिल सके. जिन क्षेत्रों में अधिक पाला गिर रहा है, वहां चूना डालने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे फिसलन को कम किया जा सके. नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि ठंड को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. जल्द ही गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को ठंड से बचाने के लिए जल्द कंबलों का वितरण भी किया जाएगा.

सुबह के समय पाला पड़ने से ठंड में हुआ इजाफा

उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ. खजान ने बताया कि दिन के समय मसूरी का मौसम नीचे के इलाकों की तुलना में काफी सुहावना है और लोग इसका आनंद ले रहे हैं. लेकिन रात के समय तापमान में भारी गिरावट हो रही है. ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े पहनने, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने तथा ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है.

वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज प्रदेश के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है.वहीं राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपाव, पौड़ी और देहरादून जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. वहीं प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने का अंदेशा जताया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.
