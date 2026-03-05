ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, सुबह-शाम पड़ रही गुलाबी ठंड, दोपहर में धूप से बढ़ रही तपिश

उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है. पर्वतीय अंचलों में सुबह शाम हल्की ठंड के साथ दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है.

Uttarakhand Weather Update
उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज (Photo-ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 6:45 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 6:55 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इन दिलों खुशनुमा बना हुआ है. सुबह और शाम गुलाबी ठंड के साथ दिन में लोग गुनगुनी धूप का लुत्फ उठा रहे हैं. होली के बाद तापमान बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं समूचे प्रदेश में मौसम शुष्क होने के कारण धूप तेज हो गई है और तापमान में भी वृद्धि हो गई है.

प्रदेश में मौसम बना रहेगा शुष्क: गौर हो कि प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और गर्मी बढ़ने लगी है. पर्वतीय अंचलों में धूप और बादलों के बीच आंखमिचौली जारी है. होली के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के मौसम का मिजाज बदलने का अंदाजा लगाया जा रहा है. आन वाले दिनों में पर्वतीय अंचलों में तापमान बढ़ सकता है. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 ददनों के दौरान उत्तराखंड राज्य के कई स्थानों में अधिकतम तापमान में धीरे- धीरे 1–2°C का इजाफा होने की संभावना है. जबकि उत्तराखंड के मैदानों क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक और पर्वतीय अंचलों में सामान्य से काफी अधिक बने रहने का अंदेशा है.

देहरादून में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज: बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C तथा 13°C के लगभग रहने की संभावना है. बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुबह और शाम ठंड बरकरार है. दिन में धूप निकलने के बाद गर्मी का एहसास हो रहा है. दिन और रात के तापमान में खासा अंतर देखने को मिल रहा है. मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में शुष्क हवाओं और तेज धूप से गर्मी लोगों की परेशानियों को बढ़ाएगी.

किसानों की पैदावार हो सकती है प्रभावित: इस सीजन पर्याप्त बारिश ना होने से किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई है, फसलों को पर्याप्त पानी ना मिलने से पैदावार पर असर पड़ सकता है. जिसका असर किसानों पर पड़ सकता है. प्रदेश में बीते दिन कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने से धूप की तपिश कम देखने को मिली. लेकिन बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है. मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा है गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाएगी.

