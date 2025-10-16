ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम में ठंड का अहसास धीरे-धीरे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के तापमान से जुड़े आंकड़ों से भी पता चल रहा है. उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली नमी और ठंडी हवाओं ने सुबह-शाम के वक्त हल्की ठिठुरन बढ़ा दी है, जबकि दिन में सूरज की किरणें गर्मी का अहसास करा रही हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और दिल्लीवासियों को इस हॉट एंड कोल्ड के मौसमी खेल के लिए तैयार रहना होगा. दूसरी तरफ दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.



आज का मौसम विभाग का हाल

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दूसरी तरफ दिल्ली में सर्दी के साथ-साथ हवा भी प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है. दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर दिल्ली में 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर की सुबह के समय हल्का कोहरा रहने का पूर्वानुमान है. यानी 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सुबह के समय हल्की धुंध रहेगी, लेकिन 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच कोहरा दिल्ली में नजर आने लग जाएगा.