यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रहा तापमान, अब खिलेगी तेज धूप, कोहरे से निजात

यूपी में मौसम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना से अत्यधिक घना कोहरा दर्ज किया गया तथा पूर्वी यूपी के शेष भाग एवं पश्चिमी में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकडों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर कुशीनगर में दर्ज की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार से उत्तर प्रदेश के मौसम में और बदलाव होगा और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. तराई वाले इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा, बाकी इलाकों में कोहरे से निजात मिलेगी. आने वाले सात दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा बारिश की संभावना नहीं है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ में खिलेगी तेज धूप: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह से ही आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकली. दिन के समय चलने वाली तेज रफ्तार हवाओं में भी ब्रेक लगी है, जिससे दिन के समय धीरे-धीरे ठंडक खत्म हो रही है. सोमवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य है.