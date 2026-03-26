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हिमाचल में फिर बारिश-बर्फबारी की संभावना, जानें कब से बदलेगा मौसम

शिमला: मार्च आखिरी सप्ताह में मौसम करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत समेत पूर्वोत्तर भारत में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान गिरा है. बुधवार को न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की गई है.

कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के कारण दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. शिमला में भी धूप के कारण दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा है. वहीं, मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 11 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 1 से 5 डिग्री और ऊंचाई वाले इलाकों में माइनस 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. मैदानी क्षेत्रों में यह 21 से 29 डिग्री, मध्य पर्वतीय इलाकों में 16 से 26 डिग्री और ऊंचे इलाकों में 7 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पांवटा साहिब में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कैसा रहेगा मौसम