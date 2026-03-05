ETV Bharat / state

राजा बलदाऊ की नगरी में हुरंगा की धूम, जानें कौन खेलता है कोड़ामार होली

हुरंगा होली में दाऊजी यानी बलराम से जुड़ी होली होती है. इसमें कोड़ामार होली खेली जाती है. होली के दूसरे दिन हुरंगा मनाने हैं.

कोड़ामार होली
बलदाऊ की नगरी में हुरंगा की धूम. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 10:38 AM IST

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ महाराज की नगरी मथुरा के बलदेव कस्बे में आज हुरंगा धूमधाम के साथ खेला जाएगा. हुरंगा होली में दाऊजी यानी बलराम से जुड़ी होली होती है. इसमें कोड़ामार होली खेली जाती है. होली के दूसरे दिन हुरंगा मनाने की परंपरा है.

इस दौरान महिलाएं अपने जेठ के साथ मंदिर प्रांगण में होली खेलती हैं. भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ महाराज की नगरी बलदेव मे हुरंगा धूमधाम के साथ शुरू हो गया है. इसमें जेठ के कपड़े फाड़कर कोड़ा बनाया जाता है. इसमें जेठ पलटी भरकर देवरानी पर रंग डालते हैं. इसे कोड़ामार होली भी कहते हैं.

कोड़ामार होली
दाऊजी की नगरी में विश्व प्रसिद्ध हुरंगा

गौर करें तो भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलदाऊजी महाराज की नगरी बलदेव कस्बे में विश्व प्रसिद्ध हुरंगा आज खेला जा रहा है. रंग खेलने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे. लोगों को हुरंगा होली का काफी इंतजार रहता है.

कोड़ामार होली
बता दें कि यहां पर द्वापर युग की परंपरा आज भी यहां कायम है, क्योंकि पूरे ब्रज में होली खेली जाती है. कन्हैया के बड़े भाई होली कैसे खेलें? इसके लिए बलदाऊ अपने देवरानी रुक्मिणी के साथ हुरंगा खेलते थे. इसलिए आज भी दाऊजी के मंदिर में विशाल हुरंगा का आयोजन किया जाता है. होली के दूसरे दिन हुरंगा होता है.

कोड़ामार होली
चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीय को हुरंगा

मथुरा के बलदेव कस्बे में प्राचीन मंदिर, कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ को लेकर बना हुआ है. देश-विदेश से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं. चैत कृष्ण पक्ष द्वितीय को होली के दूसरे दिन हुरंगा होली, मंदिर परिसर में खेला जाता है.

कोड़ामार होली
मंदिर प्रांगण में ही टेसू के फूलों से रंग तैयार किया जाता है और बाल्टी भरकर पुरुष देवरानी के ऊपर रंग डालते हैं. बदले में महिला, पुरुष के ऊपर कपड़ा फाड़कर कोड़ा मारते हैं. इसे कोड़ा मार होली भी कहते हैं.

कोड़ामार होली
