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सावधान! राजधानी के बड़े हिस्से में आज दोपहर तक पेयजलापूर्ति रहेगी ठप, बिजली आपूर्ति भी रहेगी प्रभावित

रांची: राजधानी रांची में बुधवार को लोगों को बिजली के साथ-साथ पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है. शहर के कई इलाकों में आज निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. वहीं, रुक्का जलशोध संस्थान के पास राइजिंग पाइपलाइन की मरम्मत के कारण राजधानी के एक बड़े हिस्से में दोपहर 2 बजे तक पेयजलापूर्ति नहीं होगी.

पेयजलापूर्ति बंद रखने की वजह

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बूटी प्रमंडल की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है. विभाग के अनुसार रुक्का जलशोध संस्थान के पास पेयजल की राइजिंग पाइपलाइन में मरम्मत का काम किया जाना है. यह पाइपलाइन करीब 50 साल पुरानी है और पुरानी होने के कारण इसमें अक्सर लीकेज की समस्या सामने आती रहती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन की मरम्मत का काम किया जा रहा है, ताकि बार-बार होने वाले लीकेज और उससे होने वाली जलापूर्ति की समस्या को कम किया जा सके.

मरम्मत कार्य के चलते आज दोपहर 2 बजे तक राजधानी के बड़े हिस्से में पेयजलापूर्ति प्रभावित रहेगी. इसके कारण लोगों को पहले से पानी का इंतजाम करने की जरूरत है. खासकर उन इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, जहां रुक्का जलशोध संस्थान से जलापूर्ति होती है.

इन इलाकों में आज बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

इधर, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक मेंटेनेंस कार्य की वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. 33/11 केवी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल अशोकनगर में दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इस दौरान अशोकनगर, एक्सटेंशन, अशोक कुंज, सेंट्रल अशोका, रामदेव विहार, मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अरगोड़ा चौक समेत आसपास के इलाकों में बिजली बाधित रहेगी.