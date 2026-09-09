सावधान! राजधानी के बड़े हिस्से में आज दोपहर तक पेयजलापूर्ति रहेगी ठप, बिजली आपूर्ति भी रहेगी प्रभावित
रांची के बड़े हिस्से में आज दोपहर तक पेयजलापूर्ति और बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी.
Published : September 9, 2026 at 7:47 AM IST
रांची: राजधानी रांची में बुधवार को लोगों को बिजली के साथ-साथ पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है. शहर के कई इलाकों में आज निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. वहीं, रुक्का जलशोध संस्थान के पास राइजिंग पाइपलाइन की मरम्मत के कारण राजधानी के एक बड़े हिस्से में दोपहर 2 बजे तक पेयजलापूर्ति नहीं होगी.
पेयजलापूर्ति बंद रखने की वजह
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बूटी प्रमंडल की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है. विभाग के अनुसार रुक्का जलशोध संस्थान के पास पेयजल की राइजिंग पाइपलाइन में मरम्मत का काम किया जाना है. यह पाइपलाइन करीब 50 साल पुरानी है और पुरानी होने के कारण इसमें अक्सर लीकेज की समस्या सामने आती रहती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन की मरम्मत का काम किया जा रहा है, ताकि बार-बार होने वाले लीकेज और उससे होने वाली जलापूर्ति की समस्या को कम किया जा सके.
मरम्मत कार्य के चलते आज दोपहर 2 बजे तक राजधानी के बड़े हिस्से में पेयजलापूर्ति प्रभावित रहेगी. इसके कारण लोगों को पहले से पानी का इंतजाम करने की जरूरत है. खासकर उन इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, जहां रुक्का जलशोध संस्थान से जलापूर्ति होती है.
इन इलाकों में आज बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित
इधर, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक मेंटेनेंस कार्य की वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. 33/11 केवी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल अशोकनगर में दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इस दौरान अशोकनगर, एक्सटेंशन, अशोक कुंज, सेंट्रल अशोका, रामदेव विहार, मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अरगोड़ा चौक समेत आसपास के इलाकों में बिजली बाधित रहेगी.
वहीं 33/11 केवी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल आरएमसीएच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने की सूचना है. इसके तहत नवीन मित्रा रोड, नियर मधुरेणु अपार्टमेंट समेत आसपास के अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे. साथ ही 33/11 केवीए पावर हाउस तुपुदाना से जुड़े इलाकों में भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. प्रभावित इलाकों में अपर हटिया क्षेत्र, एकता नगर, लोअर हटिया और ओबरिया रोड आदि शामिल हैं.
इसके अलावा 33/11 केवी सब-डिवीजन ओरमांझी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इसका असर विकास बाजार सहित आसपास के इलाकों में पड़ेगा. वहीं 33/11 केवी आईटीआई फीडर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना है. इससे मानसरोवर नगर, कटहल मोड़ और आसपास के अन्य इलाके प्रभावित होंगे.
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