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हरियाणा में पेट्रोल की 'सेंचुरी', 5 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम, डीजल भी 91 रुपये के करीब पहुंचा

हरियाणा में पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया. सिरसा और पंचकूला समेत कई जिलों में पेट्रोल ऑल टाइम हाई स्तर पर बिक रहा है.

Today Petrol Price in Haryana
Today Petrol Price in Haryana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 11:17 AM IST

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अंबाला/भिवानी/चंडीगढ़: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद हरियाणा में पेट्रोल फिर 100 रुपये के पार पहुंच गया. सिरसा और पंचकूला समेत कई जिलों में पेट्रोल ऑल टाइम हाई स्तर पर बिक रहा है. 5 दिन के भीतर ईंधन कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है.

सिरसा-पंचकूला में पेट्रोल 100 रुपये के पार: देश में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. इसका सीधा असर हरियाणा पर पड़ा है. प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें अब ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं. सिरसा और पंचकूला में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है. इससे पहले प्रदेश में पेट्रोल का रेट करीब 98.95 से 99.12 रुपये प्रति लीटर के बीच चल रहा था. नई बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की जेब पर एक और बड़ा बोझ बढ़ गया है. रोजाना सफर करने वाले और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग सबसे ज्यादा प्रभावित माने जा रहे हैं.

हरियाणा में पेट्रोल की 'सेंचुरी'! 5 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम (ETV Bharat)

डीजल भी 91 रुपये के करीब पहुंचा: पेट्रोल के साथ-साथ डीजल की कीमतों में भी 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. हरियाणा में डीजल अब 90.94 से 91.50 रुपये प्रति लीटर के बीच बिक रहा है. खास बात ये है कि एक हफ्ते से भी कम समय में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है. इससे पहले 15 मई 2026 को ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. लगातार बढ़ती कीमतों से खेती, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के सामान की लागत बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

ईरान-अमेरिका तनाव से बढ़े क्रूड ऑयल के दाम: इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और जंग जैसे हालात बनने से क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी आई है. कुछ समय पहले तक कच्चा तेल करीब 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, जो अब बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा और घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए.

आगे और बढ़ सकते हैं दाम: विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है. इससे महंगाई पर भी असर पड़ सकता है. ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने-पीने के सामान, सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

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