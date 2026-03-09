Amendment Bill in Assembly : पंचायत चुनाव में खत्म होगी दो संतान की बाध्यता, विधानसभा में संशोधन विधेयक पर चर्चा आज
राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में पंचायत राज संशोधन सहित कई अहम विधेयकों पर चर्चा होगी.
Published : March 9, 2026 at 9:00 AM IST
जयपुर : भजनलाल सरकार प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है. सरकार विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित कराने की तैयारी में है. बिल पारित होते ही पंचायत चुनावों में 'दो से अधिक संतान' की अनिवार्य बाध्यता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इस महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे. विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे. इसके साथ ही सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, अधिसूचनाओं, वार्षिक प्रतिवेदनों और जनहित से जुड़ी याचिकाओं पर भी चर्चा होगी. इसके अलावा सदन में राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 भी पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा के बाद पारित होने की संभावना है.
क्या है नया संशोधन और क्यों है खास? : विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा. पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे. विधेयक में पंचायत चुनावों से जुड़ी दो संतान की बाध्यता वाले प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव है. वर्तमान नियमों के अनुसार, राजस्थान में दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता था. इस प्रावधान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कई अनुभवी और योग्य उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे. प्रस्तावित संशोधन के बाद, अब बच्चों की संख्या चुनावी योग्यता के आड़े नहीं आएगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से स्थानीय निकायों में जन भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण नेतृत्व को अधिक मजबूती मिलेगी. सामाजिक परिस्थितियों में आए बदलावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें.
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सरकार से जवाब : प्रश्नकाल में विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे. तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न रखे गए हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत विधायक केसाराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन (पाली) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि आवंटन, नए भवन की स्वीकृति और रिक्त पदों को भरने का मुद्दा उठाएंगे. वहीं विधायक शोभारानी कुशवाह धौलपुर के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियों को चालू करवाने का मामला उठाएंगी. इसके अलावा विधायक समाराम मक्का और बाजरा उत्पादन क्षेत्रों में बीज निगम द्वारा निःशुल्क बीज वितरण नहीं किए जाने की स्थिति पर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. सदन के पटल पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा शहरी विकास विभाग की छह अधिसूचनाएं और राजस्थान भू संपदा विनियामक प्राधिकरण तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे.