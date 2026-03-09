ETV Bharat / state

Amendment Bill in Assembly : पंचायत चुनाव में खत्म होगी दो संतान की बाध्यता, विधानसभा में संशोधन विधेयक पर चर्चा आज

जयपुर : ​भजनलाल सरकार प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है. सरकार विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित कराने की तैयारी में है. बिल पारित होते ही पंचायत चुनावों में 'दो से अधिक संतान' की अनिवार्य बाध्यता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इस महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे. विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे. इसके साथ ही सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, अधिसूचनाओं, वार्षिक प्रतिवेदनों और जनहित से जुड़ी याचिकाओं पर भी चर्चा होगी. इसके अलावा सदन में राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 भी पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा के बाद पारित होने की संभावना है.

​क्या है नया संशोधन और क्यों है खास? : ​विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा. पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे. विधेयक में पंचायत चुनावों से जुड़ी दो संतान की बाध्यता वाले प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव है. वर्तमान नियमों के अनुसार, राजस्थान में दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता था. इस प्रावधान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कई अनुभवी और योग्य उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे. ​प्रस्तावित संशोधन के बाद, अब बच्चों की संख्या चुनावी योग्यता के आड़े नहीं आएगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से स्थानीय निकायों में जन भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण नेतृत्व को अधिक मजबूती मिलेगी. सामाजिक परिस्थितियों में आए बदलावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें.