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Panchayat Election Re-Polling : राजाखेड़ा और कोटपूतली-बहरोड़ के 6 केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी, रात 9 बजे शुरू होगी काउंटिंग

मतदान केंद्र पर लगी मतदाताओं की कतार ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर / कोटपूतली-बहरोड़ : ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से शून्य घोषित किए गए मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है.धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 और 17 पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. इसके बाद रात 9 बजे दोनों वार्ड के नतीजे घोषित किए जाएंगे. दोनों मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं.वहीं कोटपूतली-बहरोड़ जिले के 4 मतदान बूथों पर भी पुनर्मतदान जारी है. चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं.

रात 9 बजे आएंगे नतीजे: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया, राजाखेड़ा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 और 17 पर पुनः मतदान कराया जा रहा है. 20 नवंबर को जिले की सभी पंचायत समितियों के चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे. लेकिन वार्ड संख्या 6 और 17 की ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी पाई गई. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर री-पोलिंग कराया जा रहा है. रात 9 बजे चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की है. पुलिस और प्रशासन की टीम दोनों पोलिंग केंद्रों पर नजर बनाए हुए है.