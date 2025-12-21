ETV Bharat / state

आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, साल में सिर्फ एक बार मिलेगा ऐसा नजारा

साल 2025 का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात ( file photo )

बारां: देश में आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात दर्ज की जाएगी. खगोल विज्ञान की भाषा में इस दिन को विंटर सोल्स्टिस डे (Winter Solstice Day) कहा जाता है. यह दिन पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है. ज्योतिषाचार्य डॉ. सुगन नागर ने बताया कि भारतीय समयानुसार आज रात 8 बजकर 33 मिनट पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होंगी. इस खगोलीय घटना के साथ ही सूर्य की उत्तरायण यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाती है. इसे भारतीय संस्कृति और विज्ञान दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. पढ़ें:आज साल का सबसे छोटा दिन, जानिए कैसा है राजस्थान के मौसम का हाल विंटर सोल्स्टिस डे आज: खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, विंटर सोल्स्टिस वह स्थिति होती है जब सूर्य अपनी सबसे दक्षिणी स्थिति पर पहुंचता है. इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सबसे कम समय के लिए दिखाई देती है. इस कारण दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है. आज के बाद धीरे-धीरे दिन की अवधि बढ़ने लगेगी. रातें छोटी होने लगेंगी. हालांकि इस बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से आज से ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है.