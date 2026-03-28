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हिमाचल बजट सत्र का आज नौवां दिन, मीटर रीडर और बस रूट समेत गूजेंगे ये मुद्दे

आज हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है. आज विभिन्न विभागों से 60 सवाल पूछे गए है.

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:58 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है. बजट सत्र अब अपने निर्णायक चरण की तरफ पहुंच रहा है. विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का आज नौवां दिन है, जो कई मायनों में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का गवाह बन सकता है. सदन में आज कुल 60 सवाल गूंजने वाले हैं, जिनके जरिए जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा और जवाबदेही तय करने की कोशिश होगी.

शनिवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 60 सवाल पूछे हैं. इसमें 46 तारांकित सवाल लगे हैं, जिसके सदन में उत्तर दिए जाएंगे, इसी तरह से विधायकों ने जनता से जुड़े 14 अतारांकित सवाल किए हैं, जिसके उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे. प्रश्नकाल के दौरान आज निजी भवन, कुनिहार नगर पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र बलधार, रोबोटिक सर्जरी, वॉटर टैंक, दिव्यांग कर्मचारी, पुलिस चौकियां, मीटर रीडर, अग्निशमन केंद्र, पंचायत चौकीदार, केंद्रीय योजना, डिजिटल फ्रॉड्स, स्मार्ट सिटी मिशन, खनन परमिट, माल एवं सेवा कर, गद्दी समुदाय, छात्रावास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, बस रूट, शिवा प्रोजेक्ट, पेड़ कटान और आरक्षण आदि के सवाल गूंजेंगे. ये सवाल सीधे तौर पर आम जनता की रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े हैं, जिससे सदन का माहौल गर्म होने की संभावना है.

दूसरे दिन चर्चा रहेगी जारी

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर लाए गए कट मोशन पर आज दूसरे दिन चर्चा जारी रहेगी, जिसमें भाजपा की तरफ से कुल 23 सदस्य भाग ले रहे हैं. कटौती प्रस्ताव पर पहले दिन शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चर्चा में भाग लिया था. वहीं, सदन में आज कागजात और समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे, जिसके बाद आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा.

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