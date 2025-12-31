ETV Bharat / state

निजी बसों की छत से कैरियर-सीढ़ियां हटाने का आज अंतिम दिन, कल से होगी कार्रवाई

भरतपुर में सड़क किनारे खड़ी बसें. ( ETV Bharat file photo )

भरतपुरः सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित यात्री परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निजी बसों की छतों पर लगे कैरियर (लगेज रैक) और छत पर चढ़ने के लिए लगी सीढ़ियों को हटाने के आदेशों की समय-सीमा आज समाप्त हो रही है. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बुधवार को बसों से कैरियर और सीढ़ियां नहीं हटाई गईं, तो 1 जनवरी 2026 से नियमों की पालना नहीं करने वाली सभी बसों के चालान काटने के साथ-साथ सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) इन्दू मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं. बसों की छतों पर सामान ढोने और छत पर यात्रियों या स्टाफ के चढ़ने की प्रवृत्ति न केवल मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गंभीर हादसों का कारण भी बनती है. उन्होंने कहा कि आदेश जारी होने के बावजूद कई बस ऑपरेटरों द्वारा अब तक इसकी समुचित पालना नहीं की गई है, जिसे विभाग गंभीरता से ले रहा है. पढ़ेंः कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए भी आएगा एनुअल फास्टैग, राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को मिलेगा फायदा