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दिल्ली में मतदाता सत्यापन का आज अंतिम दिन, 67% सत्यापन पूरा, 47.9 लाख मतदाताओं का अधर में भविष्य

फॉर्म जमा करने की अंतिम समय सीमा सोमवार रात 12 बजे को समाप्त ( ETV Bharat )

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार द्वारा रविवार रात 8 बजे जारी स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी भर में बांटे गए कुल 1.45 करोड़ गणना फॉर्मों में से 97.2 लाख फॉर्मों का सत्यापन और डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जिससे कुल सत्यापन दर 66.9 प्रतिशत (लगभग 67%) हो गई है.

यह फॉर्म जमा करने की अंतिम समय सीमा सोमवार रात 12 बजे को समाप्त होने जा रही है. इसके बाद जो मतदाता अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, वे ऐसा नहीं कर सकेंगे और उनके नाम 24 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं के क्रेडेंशियल के सत्यापन और डिजिटाइजेशन के लिए मिले फॉर्म जमा करने की समय सीमा समाप्त होने में अब केवल कुछ घंटे का समय शेष है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार द्वारा जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत कुल मतदाताओं में से 47.9 लाख मतदाताओं ने अभी तक अपने गणना फॉर्म (एन्यूमरेशन फॉर्म) जमा नहीं किए हैं. अगर आज यह फॉर्म जमा नहीं हुए तो दिल्ली की मतदाता सूची से 47 लाख मतदाताओं का नाम कटना तय माना जा रहा है.

निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से नाम हटने का मतलब स्थायी रूप से सूची से बाहर होना नहीं है. मतदाता 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसमें नए पते पर नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भी शामिल है. उचित सत्यापन के बाद, पात्र मतदाताओं के नाम 27 अक्टूबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाएंगे.

दो बार बढ़ाई जा चुकी है समय-सीमा

उल्लेखनीय है कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है. मूल रूप से यह प्रक्रिया 29 जुलाई को समाप्त होनी थी, लेकिन बूथ-लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म बांटने और एकत्र करने के समय को पहले 8 अगस्त और फिर 17 अगस्त तक बढ़ाया गया. इसी प्रकार, ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन की तारीख भी मूल रूप से 5 अगस्त तय की गई थी, जिसे पहले 17 अगस्त और बाद में बढ़ाकर 24 अगस्त किया गया है. निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म जमा न होने के पीछे मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मृत्यु होना और दिल्ली से बाहर पलायन करना जैसे प्रमुख कारण शामिल हैं.

मतदाता सत्यापन के आंकड़े (ETV Bharat)

जोनवार स्थिति

आउटर नॉर्थ सबसे आगे, साउथ ईस्ट सबसे पीछे: एसआईआर रिपोर्ट के अनुसार, सभी 13 जिलों में फॉर्म वितरण की दर 100% तक पहुंच चुकी है, लेकिन विभिन्न जिलों में सत्यापन की गति में काफी अंतर देखने को मिला है. सबसे कम सत्यापन दर वाले जिलों में साउथ ईस्ट दिल्ली, यहां सत्यापन की दर सबसे कम 55.9 प्रतिशत है, जहां 15.5 लाख फॉर्मों में से 8.7 लाख फॉर्म ही डिजिटाइज्ड हो पाए हैं.

SIR से संबंधित आंकड़ें (ETV Bharat)

उसके बाद नई दिल्ली जिला, यह जिला 60.6 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है. उसके बाद साउथ और सेंट्रल जिले, इन जिलों में क्रमशः 61 प्रतिशत और 61.8 प्रतिशत सत्यापन दर दर्ज की गई है.सबसे अधिक सत्यापन दर वाले जिलों में आउटर नॉर्थ, इस जिले में डिजिटाइजेशन की दर सबसे अधिक 75.6 प्रतिशत दर्ज की गई है. वेस्ट जिला, यहां सत्यापन दर 73.1 प्रतिशत है. साउथ वेस्ट जिला, यह जिला 73 प्रतिशत के साथ आगे है. नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों जिलों में डिजिटाइजेशन की दर क्रमशः 70.8 प्रतिशत और 70.7 प्रतिशत दर्ज की गई है.

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