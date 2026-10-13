पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, तीन दिन में 3,604 पर्चे दाखिल
अंतिम दिन प्रत्याशियों की हलचल बढ़ेगी. मंगलवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा होंगे.
Published : October 13, 2026 at 9:32 AM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने में तेजी देखने को मिली. शुरुआती दो दिनों के मुकाबले तीसरे दिन प्रत्याशियों ने ज्यादा संख्या में पर्चे जमा कराए. तीन दिनों में प्रदेश के 16 जिलों में कुल 3,604 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं. मंगलवार को नामांकन जमा करने का अंतिम दिन है. मंगलवार दोपहर 3 बजे तक चलने वाली प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. भाजपा ने अंतिम समय में प्रत्याशियों के नाम तय किए है. ऐसे में आज कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम प्रमुख दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे.
जिला परिषद में अलवर आगे, जयपुर में 48 नामांकन :राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण के तहत 16 जिलों के 586 निर्वाचन क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्यों के लिए सोमवार को 635 नामांकन पत्र दाखिल हुए. इसके साथ तीन दिनों का आंकड़ा 651 तक पहुंच गया. इनमें 615 उम्मीदवार शामिल हैं. जिला परिषद के लिए सोमवार को अलवर में सर्वाधिक 64 और बाड़मेर में 56 नामांकन दर्ज किए गए. जयपुर में अब तक 48 नामांकन दाखिल हो चुके हैं. पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में सोमवार को 1,806 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2,912 नामांकन पत्र जमा हुए. इससे तीन दिन में पंचायत समिति सदस्यों के लिए दाखिल नामांकन की संख्या 2,953 हो गई. अंतिम दिन के बाद ही प्रत्याशियों की वास्तविक संख्या और चुनावी मुकाबलों की तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी.
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भाजपा का सिंबल वितरण पर जोर : भाजपा ने पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करने के बजाय जिला अध्यक्षों के माध्यम से उम्मीदवारों तक चुनाव चिह्न पहुंचाने की व्यवस्था अपनाई है. प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी ने जयपुर में लगातार तीन दिन तक बैठकों का दौर चलाया. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला प्रतिनिधि और संभाग संयोजक शामिल रहे.
बागियों से निपटना चुनौती: कांग्रेस समेत अन्य दल भी अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कराने में जुटे हैं. सभी राजनीतिक दलों के सामने अधिकृत प्रत्याशियों के चयन के साथ बागियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती भी है. मंगलवार को नामांकन का समय पूरा होने के बाद यह साफ होगा कि पहले चरण में कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और किन सीटों पर सीधा मुकाबला होगा.
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