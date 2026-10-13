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पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, तीन दिन में 3,604 पर्चे दाखिल

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने में तेजी देखने को मिली. शुरुआती दो दिनों के मुकाबले तीसरे दिन प्रत्याशियों ने ज्यादा संख्या में पर्चे जमा कराए. तीन दिनों में प्रदेश के 16 जिलों में कुल 3,604 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं. मंगलवार को नामांकन जमा करने का अंतिम दिन है. मंगलवार दोपहर 3 बजे तक चलने वाली प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. भाजपा ने अंतिम समय में प्रत्याशियों के नाम तय किए है. ऐसे में आज कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम प्रमुख दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे.