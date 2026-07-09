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दिल्ली में झमाझम बारिश, सड़कों पर जलजमाव–IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल

वहीं, एनसीआर के अन्य इलाकों में भी बारिश का जोर रहा. गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में 97 मिमी और हिंडन में 42 मिमी बारिश दर्ज की गई. गौतम बुद्ध नगर के छोलस में 87 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुरुग्राम के नार्थ कैप यूनिवर्सिटी में 20 मिमी और केवीके में 15 मिमी बारिश हुई.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून पूरी तरह मेहरबान है. गुरुवार की सुबह राजधानी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसके चलते आज पूरे दिन भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

कई इलाकों में जलजमाव की समस्या

लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में जलजमाव की समस्या देखी जा रही है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका, नजफगढ़, पालम समेत शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है. ऑफिस जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है वो बारिश से बचाव की तैयारियों के साथ बाहर निकलें. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. भारी बारिश और जलजमाव को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने और जलभराव वाले रास्तों से बचने के लिए कहा गया है. विभाग का अनुमान है कि 10 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है और अलर्ट का स्तर 'ग्रीन' हो सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. नमी का स्तर 94 फीसद तक बना हुआ है, जिससे हवा में भारीपन महसूस हो रहा है. मौसम विभाग द्वारा आज सुबह 6 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के विभिन्न केंद्रों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. दिल्ली के प्रमुख इलाकों में बारिश का आंकड़ा इस प्रकार रहा.



दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश जानिए

पूसा 66 मिमी लोधी रोड 65 मिमी महरौली 63 मिमी मयूर विहार 57 मिमी छतरपुर 47 मिमी नारायणा और नजफगढ़ 42-42 मिमी मुंगेशपुर 39 मिमी प्रगति मैदान और जनकपुरी 34-34 मिमी झरोदा कलां 33 मिमी जाफरपुर कलां 5 मिमी



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