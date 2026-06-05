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मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा दौरा आज, चौपाल पर सुनेंगे जनता की समस्याएं, प्राचीन बावड़ी में करेंगे 'वंदे गंगा' जल पूजन

​मुख्यमंत्री भजनलाल आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में रात्रि चौपाल करेंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 8:50 AM IST

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भीलवाड़ा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम भीलवाड़ा जिले की आसींद विधानसभा के खारी का लांबा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाले रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री के इस बेहद खास ग्रामीण दौरे को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं. ​तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम 5:00 बजे खारी का लांबा गांव में बने अस्थाई हेलीपैड पर पहुंचेंगे.

भीलवाड़ा जिले के आसींद से विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम मेरी विधानसभा आसींद के खारी का लांबा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचेंगे और ग्रामीणों से रात्रि चौपाल के तहत जनसंवाद कर रात्रि विश्राम करेंगे. इस दौरे को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

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सीएम के भीलवाड़ा पहुंचने पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, आसींद विधायक जब्बर सिंह सांखला और युवा सरपंच दिव्यानी राठौड़ सहित भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री गांव में ही एक भाजपा कार्यकर्ता के घर सादा भोजन करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे.

वहीं मुख्यमंत्री शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ ही खारी का लांबा गांव की गली में घूम-घूम कर आमजन से संवाद करने के बाद गांव में ही स्थित प्राचीन बावड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल पूजन कर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, विधायक जब्बर सिंह सांखला, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हनुवंत सिंह राठौड़ , खारी का लांबा ग्राम पंचायत की युवा सरपंच दिव्यानी राठौर सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है.

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NIGHT CHAUPAL KHARI KA LAMBA
VANDE GANGA CAMPAIGN RAJASTHAN
भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरा
वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान
CM BHAJAN LAL SHARMA

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