बिहार में बजट सत्र का 17वां दिन आज, गैर सरकारी संकल्प पर होगी चर्चा

पटना : बिहार विधानसभा बजट सत्र 2026 का आज 17वां दिन है. सदन में गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा के साथ कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा. वहीं विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति में है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीन दिवसीय बिहार दौरे को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बजट सत्र 27 फरवरी तक चलेगा और अब महज दो दिन शेष हैं.

11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही : विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से जुड़े प्रश्न लिए जाएंगे. संबंधित विभागों के मंत्री सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे.

विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के सवालों से ही सरकार असहज! : इस बार दिलचस्प स्थिति यह है कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के सदस्य ही सवालों के जरिए सरकार को असहज कर रहे हैं. खासकर नए विधायक अपने क्षेत्रों की ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं. कई बार सरकार अपने ही सदस्यों के सवालों में घिरती नजर आती है. शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी विभिन्न मुद्दों को उठाया जाएगा.

गैर सरकारी संकल्प पर होगी चर्चा : दोपहर बाद गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी. इस दौरान सदस्य अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं सदन में रखेंगे. जिन विभागों से जुड़े संकल्प होंगे, उनके मंत्री जवाब देंगे. सदस्य गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विकास योजनाओं की स्वीकृति या आश्वासन लेने का प्रयास करेंगे. यदि सदस्य संतुष्ट होते हैं तो संकल्प वापस ले लेंगे, अन्यथा उस पर मतदान भी कराया जा सकता है.