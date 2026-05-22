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26-31 मई तक झारखंड में चलेगा तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान, NTCP ने जारी किया निर्देश

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 को लेकर 26 मई से 31 मई तक झारखंड में व्यापक जागरूकता अभियान चलेगा. एनटीसीपी ने निर्देश जारी किए हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Image)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 3:55 PM IST

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रांची: 31मई 2026 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए झारखंड में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत 26 मई से 31 मई तक राज्यभर में व्यापक जागरूकता और नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में NTCP के स्टेट नोडल अधिकारी ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, जिला आयुष पदाधिकारियों और सभी जिला NTCP नोडल अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं

निर्देश में कहा गया है कि 26 मई से 31 मई 2026 तक विशेष गतिविधियां आयोजित कर तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति आम लोगों को जागरूक करें. जारी निर्देश में अभियान के दौरान COTPA 2003 और PECA (Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें.

अभियान में कई विभाग होंगे शामिल

अभियान के तहत विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और परिवहन विभाग सहित सामाजिक संगठनों (NSS, NYKS आदि) को भी शामिल किया जाएगा. स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर शपथ ग्रहण, रैली, क्विज, पोस्टर प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. विभाग की ओर से यह बताया गया है कि सभी शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में तंबाकू मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. साथ ही संबंधित अधिकारियों से घोषणा पत्र भरवाया जाएगा.

जागरुकता के दौरान होंगे नुक्कड़ नाटक

इसके अलावा साइकिल रैली, मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आम जनता तक संदेश पहुंचाने की योजना है. जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करें और अभियान की रिपोर्ट समय पर राज्य मुख्यालय को भेजें. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि तंबाकू सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है. इसलिए इस अभियान का उद्देश्य केवल नियम लागू करना ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव भी लाना भी है.

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