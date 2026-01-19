तंबाकू से कैंसर होता है: शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए रायपुर में कार्यशाला का आयोजन

ETV Bharat / state

कार्यशाला का आयोजन राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) सेल के सहयोग से किया गया.

शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाना मकसद (ETV Bharat)
रायपुर: तंबाकू सेवन से कैंसर होता है, बावजूद इसके लोग नशे से परहेज नहीं करते हैं. नशे से लोगों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई जागरुकता प्रोग्राम अक्सर होते रहते हैं. शासन की कोशिश होती है कि लोग नशे से खुद को दूर रखें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं.

इसी कड़ी में तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों की रोकथाम तथा शैक्षणिक परिसरों को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में तंबाकू नियंत्रण, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI) दिशा निर्देशों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के सर्किट हाउस में हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन

वर्कशॉप का आयोजन राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की ओर से किया गया. वर्कशॉप में छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) सेल के सहयोग से किया गया. वर्कशॉप में शामिल हुए लोगों ने कहा कि तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य का नाश होता है. कार्यशाला में आए लोगों को तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए शपथ भी दिलाई गई.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किया आयोजन

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), छत्तीसगढ़ के मिशन संचालक रणवीर शर्मा ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण के लिए हर संभव काम किए जा रहे हैं. वहीं SIHFW के संचालक डॉ. एस. एस. पामभोई ने बताया कि तंबाकू सेवन से हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाना हमारा की कर्तव्य है. वर्कशॉप में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की प्रगति और गतिविधियों की जानकारी डॉ. आनंद वर्मा, राज्य सलाहकार (NTCP) की ओर से दी गई. कार्यक्रम में तंबाकू मुक्त ग्राम और TOFEI दिशानिर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई.

''नशे को कहो ना, जिंदगी को कहो हां''

कार्यक्रम में COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products ) अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 की जानकारी श्रीमती ख्याति जैन, राज्य विधिक परामर्शदाता NTCP (national tobacco control programme) ने दी. वहीं तंबाकू के हानिकारक प्रभावों एवं जिलों में संचालित तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों पर डॉ. मुनिश भगत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, OST सुपेला ने भी अपनी ओर से जानकारी सबके बीच साझा की. कार्यशाला का समापन ''जीवन चुनें, तंबाकू नहीं'' जैसे स्लोगन के साथ किया गया.

वर्कशॉप में जिला रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी तथा जिला नोडल अधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रायपुर डॉ. प्रीति नारायण की विशेष रूप से मौजूद रहे.

