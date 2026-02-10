ETV Bharat / state

लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट; पिता बोले- टेस्टिंग के लिये ले गये थे गाड़ी, शिवम को आई झपकी, ड्राइवर चला रहा था कार

ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक काली रंग की लैम्बोर्गिनी कार ने मारी थी टक्कर.

लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट
लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 5:21 PM IST

कानपुर : लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में मंगलवार को तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा ग्वालटोली थाना पहुंचे और उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों के सामने अपना पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कार को टेस्टिंग के लिये ले गये थे. इस दौरान शिवम को झपकी आ गई थी. हादसे के दौरान कार ड्राइवर चला रहा था.

लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट का मामला (Video credit: ETV Bharat)

तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा ने कहा कि शिवम की तबियत ठीक नहीं है. उसे कुछ दिक्कतें हैं. उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है. उन्हीं डॉक्टर्स के पास शिवम को भेजा है. डॉक्टर्स से मंगलवार को सुबह बात हुई तो शिवम के कई टेस्ट कराए गए हैं. सीटी स्कैन तक हुआ है. जैसे ही शिवम को वहां आराम मिलेगा, वह कानपुर आकर पुलिस के सामने अपनी बात रखेगा. पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर गलत बोल रहे हैं. कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है. पुलिस भी बोल रही है तो गलत बोल रही है.

इस पूरे मामले पर मंगलवार को एक बार फिर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने पत्रकारों से वार्ता की. उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त कार आरोपी शिवम मिश्रा ही चला रहा था. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. अभी उनके परिजनों ने बताया है कि उनका बेटा अस्वस्थ है. जल्दी से जल्दी बेटो को इंटेरोगेशन में शामिल कराएंगे. उन्होंने कहा कि जो जानकारी हासिल की गई है उसके आधार पर चार्जशीट कोर्ट में जल्द भेजी जाएगी.

यह था मामला : ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक काली रंग की लैम्बोर्गिनी कार ने एक साथ तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया था. आरोप है कि कार में मौजूद बाउंसर्स ने कार चलाने वाले युवक को वहां से भगा दिया था. इधर, जैसे ही सूचना ग्वालटोली थाना प्रभारी को मिली तो वह मौके पर पहुंचे. फिलहाल कार में मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. साथ ही कार थाने लाई गई है.

TAGGED:

KANPUR LAMBORGHINI ACCIDENT
KANPUR LAMBORGHINI COLLISION
FATHER STATEMENT
LAMBORGHINI CAR ACCIDENT
KANPUR NEWS

