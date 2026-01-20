ETV Bharat / state

अब जेडीए की सेवाएं होंगी स्मार्ट, AI से मिलेगा समाधान

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अपनी सभी सेवाओं को नागरिकों के लिए आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक शुरू कर रहा है.

AI USE In JDA
जयपुर विकास प्राधिकरण भवन (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सेवाएं अब और आसान, तेज और इंटेलिजेंट होने जा रही हैं. आम लोगों को फाइलों और दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए जेडीए अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने जा रहा है. जेडीए अब अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर सिस्टम को ज्यादा सरल, स्मार्ट और समयबद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने जेडीए के आईटी सिस्टम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब परंपरागत तरीकों से आगे बढ़ने का समय आ गया है. बदलते दौर के साथ जेडीए की कार्यप्रणाली को भी डिजिटल और स्मार्ट बनाना जरूरी है.

पढ़ें: जेडीए ने मेट्रो लाइन के साथ 5 प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर घोषित किया

AI बताएगा कहां अटक रही है फाइलें: जेडीए ने निर्देश दिए कि जेडीए की सभी सेवाओं से जुड़े डेटा का विश्लेषण किया जाए. AI की मदद से तुरंत पता चल सकेगा कि किस स्तर पर काम धीमा हो रहा है और सुधार कहां चाहिए. इससे सिस्टम की खामियां खुद-ब-खुद सामने आएंगी और समाधान भी तेजी से निकलेगा. उन्होंने बताया कि AI के इस्तेमाल से आवेदनों और शिकायतों का तेज निस्तारण होगा, आमजन को बार-बार जेडीए आने की जरूरत कम होगी.

ऑनलाइन सेवाएं होंगी ज्यादा सटीक और पारदर्शी : सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने से हर प्रकरण की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी. यानी आम नागरिक को जेडीए के चक्कर लगाने के बजाय मोबाइल या कंप्यूटर पर ही समाधान मिलने लगेगा. AI आधारित सिस्टम भविष्य में नागरिकों के सवालों के जवाब देने, आवेदन प्रक्रिया समझाने और स्टेटस बताने जैसे काम भी कर सकेगा. इससे जेडीए की सेवाएं सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि स्मार्ट बन जाएंगी.

यह भी पढ़ें: भगवान शिव के नाम मंदिर पर चस्पाया था नोटिस, जेडीए अधिकारी निलंबित

ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए सेक्टर सड़कों का जाल : उधर, जयपुर को तेज, सुगम और व्यवस्थित यातायात वाला शहर बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण शहर में सेक्टर सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी कर रहा है, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो और सड़कें आपस में बेहतर तरीके से जुड़ सकें. इसी को लेकर जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर सड़कों का निर्माण पारदर्शी और तय समय में किया जाए. इसके लिए नई एसओपी बनाई गई है, जिसमें पहले सर्वे, फिर नोटिस, सहमति, शिविर, भूमि चिह्नीकरण, उसके बाद प्लानिंग, और फिर मूलभूत सुविधाओं के विकास की व्यवस्था की गई है.

उन्होंने बताया कि जेडीए ने जहां तुरंत जरूरत है वहां काम शुरू कर दिया है और बाकी कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे. खातीपुरा, गोनेर, रिंग रोड, महल रोड, शिवदासपुरा जैसे क्षेत्रों में करीब 100 करोड़ रुपए के सेक्टर सड़क कार्य चल रहे हैं. वहीं, कालवाड़ रोड, बैनाड़ रोड, नारायण विहार, रामपुरा रोड सहित अन्य इलाकों में लगभग 50 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं. इसके अलावा शहर की प्रमुख सड़कों जैसे मोती डूंगरी रोड, नाहरगढ़ रोड, सिरसी रोड, न्यू सांगानेर रोड, शिप्रापथ और वाटिका रोड के नवीनीकरण और मजबूतीकरण पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं.

TAGGED:

जयपुर विकास प्राधिकरण
JDA JAIPUR
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
JDA COMMISSIONER SIDDHARTH MAHAJAN
AI USE IN JDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.