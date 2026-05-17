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डिप्टी सीएम दीया का ट्रेन में आम यात्रियों संग सफर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व स्वदेशी अपनाने का संदेश

प्रधानमंत्री की मुहिम से जुड़ने की अपील : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों से जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं. ईंधन बचाने की मुहिम में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी ट्रेन से ट्रेवल किया. ट्रेन में यात्रियों से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम की मुहिम में हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में आमजन की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है. छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से बड़ा सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है.

जयपुर: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी रविवार को जयपुर से ट्रेन से अजमेर गईं. इस दौरान आम यात्रियों के बीच बैठकर सफर किया और उनसे संवाद किया. दीया ने इसके जरिए देश हित में जनभागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया. उप मुख्यमंत्री को अपने बीच सफर करता देख यात्रियों में भी खासा उत्साह दिखा. कई यात्रियों ने उनसे बातचीत की और तस्वीरें क्लिक कीं. इस दौरान दीया कुमारी ने सहयात्री के बच्चे को गोद में लेकर दुलार भी किया.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर : दीया ने यात्रियों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की और कहा कि इससे न केवल यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों को भी सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए. ट्रेन, मेट्रो और बस जैसे साधनों का ज्यादा उपयोग देश के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में अहम कदम है.

देशी पर्यटन और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावे की अपील : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. देश में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की समृद्ध विरासत मौजूद है. ऐसे में लोगों को विदेशों में घूमने जाने की बजाय भारत के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देनी चाहिए. इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. देश की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होगी. उन्होंने लोगों से देश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा विषय है.

अजमेर के लिए ट्रेन में सफर करती दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

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युवाओं को निभानी होगी बड़ी भूमिका : यात्रा के दौरान उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से संवाद किया और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने को प्रेरित किया. उन्होंने कहा, आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है. यदि युवा स्वदेशी उत्पाद अपनाने, लोकल व्यापार को बढ़ावा देने और देश के अंदर ही पर्यटन को प्राथमिकता देने का संकल्प लें तो इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेगा.

जयपुर रेलवे स्टेशन पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

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