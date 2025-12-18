ETV Bharat / state

कोटा कोचिंग: छात्र घटे, अर्थव्यवस्था डगमगाई, ​दिल्ली की बैठक में बेहतर सुविधाएं देने का किया संकल्प

कोचिंग संचालकों व अन्य हितधारकों के साथ लोकसभा अध्यक्ष बिरला ( Source : Coaching Institute )

कोटा: राजस्थान का कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है. लाखों की संख्या में विद्यार्थी हर साल यहां कोचिंग के लिए आते थे, लेकिन इन विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है. अब यह संख्या हजारों में सिमट गई है. इसका सीधा असर कोटा की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कोचिंग संस्थानों और इससे जुड़े सभी हितधारकों की एक बैठक बुधवार को दिल्ली में हुई. इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे. निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि दिल्ली में इस बैठक में कोचिंग संस्थानों के निदेशक, स्कूल व हॉस्टल संचालक और व्यापारी भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि कोटा की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सभी ने विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प लिया है. इसके तहत कोटा में कोचिंग करने आने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक संसाधन और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. यहां अच्छी, सस्ती, संस्कारयुक्त और सुरक्षित शिक्षा के साथ-साथ बेहतर आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. विद्यार्थियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. पढ़ें: सपनों के शहर कोटा की चौंकाने वाली हकीकत, 3 साल में आधे से कम हुए छात्र, जानिए क्यों