कोटा कोचिंग: छात्र घटे, अर्थव्यवस्था डगमगाई, ​दिल्ली की बैठक में बेहतर सुविधाएं देने का किया संकल्प

कोटा की गिरती कोचिंग अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हितधारकों ने छात्रों को सस्ती, सुरक्षित शिक्षा एवं बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया.

Coaching Industry in Kota
कोचिंग संचालकों व अन्य हितधारकों के साथ लोकसभा अध्यक्ष बिरला (Source : Coaching Institute)
कोटा: राजस्थान का कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है. लाखों की संख्या में विद्यार्थी हर साल यहां कोचिंग के लिए आते थे, लेकिन इन विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है. अब यह संख्या हजारों में सिमट गई है. इसका सीधा असर कोटा की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कोचिंग संस्थानों और इससे जुड़े सभी हितधारकों की एक बैठक बुधवार को दिल्ली में हुई. इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे.

निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि दिल्ली में इस बैठक में कोचिंग संस्थानों के निदेशक, स्कूल व हॉस्टल संचालक और व्यापारी भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि कोटा की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सभी ने विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प लिया है. इसके तहत कोटा में कोचिंग करने आने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक संसाधन और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. यहां अच्छी, सस्ती, संस्कारयुक्त और सुरक्षित शिक्षा के साथ-साथ बेहतर आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. विद्यार्थियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

इस बैठक में यह भी तय किया गया कि कोटा के निवासियों के साथ-साथ यहां पढ़ा रहे शिक्षक, कोचिंग, हॉस्टल व मेस के कर्मचारी और सभी व्यापारी विद्यार्थियों की सेवा में जुटेंगे, ताकि कोटा में विद्यार्थियों की संख्या पुनः बढ़ सके. इस बैठक में एक अन्य कोचिंग संस्थान के निदेशक नितिन विजय ने कहा कि कोटा की प्रगति के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है. कोटा के सभी कोचिंग कर्मचारियों से लेकर सभी हितधारकों और व्यापारियों को इसमें एकजुट होना होगा. कोटा को लेकर इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई और सभी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया.

हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने कहा कि हॉस्टल्स और विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं को उन्होंने रखा. कोचिंग व हॉस्टल संचालकों के साथ-साथ कोटा शहर की जनता को भी मिल-जुलकर विद्यार्थियों की सेवा में जुट जाना चाहिए. सभी संस्थाओं ने एक-दूसरे की मदद का आश्वासन दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन कदमों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी. बैठक में स्कूल संचालक आनंद राठी, महेश विजय, कुलदीप माथुर, हॉस्टल एसोसिएशन के सुनील अग्रवाल, विश्वनाथ शर्मा व सुनील कटारिया भी शामिल हुए.

