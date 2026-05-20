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गर्मी से राहत के तरीके: अलवर में दोपहर में चार घंटे बंद की ट्रैफिक लाइट, चौराहों पर ग्रीन नेट

दोपहर 12 से शाम चार बजे तक ट्रैफिक पॉइंट्स पर नहीं रुकना होगा.

Green nets installed at intersections in Alwar
अलवर में चौराहों पर ग्रीन नेट लगाई (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 3:07 PM IST

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अलवर: जिले में भीषण गर्मी व हीट वेव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम एवं यातायात पुलिस ने पहल की. यातायात पुलिस दोपहर में 4 घंटे ट्रैफिक लाइट बंद रखेगी जबकि नगर निगम के साथ मिलकर कई ट्रैफिक पॉइंट्स पर ग्रीन टेंट भी लगाए हैं. जिले में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है. इस पहल से लोगों को दोपहर में राहत मिलेगी.

यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलवर शहर में ट्रैफिक पॉइंट्स पर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक लाइट बंद की गई है ताकि लोगों को चौराहों पर रूकना ना पड़े. शाम 4 बजे बाद ट्रैफिक पॉइंट्स पर लोगों को रुकना पड़ता है.​ इसी को ध्यान में रखते हुए निगम व यातायात पुलिस न ट्रैफिक पॉइंट्स पर ग्रीन नेट लगवाई है. अभी शहर के दो से तीन पॉइंट्स पर ग्रीन नेट लगवाई है. एक दो दिन में प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर भी ग्रीन नेट लगवाए जाएंगे.

Water Sprayed on Alwar's Roads Using Anti-Smog Guns
अलवर की सड़कों पर एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: जयपुर में भीषण गर्मी के बीच एंटी स्मॉग गन बनी राहगीरों का सहारा, हीट वेव से मिलेगी निजात

यातायात प्रभारी ने बताया कि राज्य सरकार ने यातायात पुलिसकर्मियों के लिए गर्मी को देखते पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोस पैकेट दिए हैं. इससे पुलिसकर्मी समय-समय पर खुद को हाइड्रेटेड रख सकेंगे.

एंटी स्मोग गन से छिड़काव: नगर निगम गर्मी व हीट वेव से राहत के लिए अलवर की सड़कों पर एंटी स्मोक गन से पानी छिड़क रहा है. आमजन इस गन से निकलने वाले पानी की फुहार से राहत लेते दिखते हैं.

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INITIATIVE BY TRAFFIC POLICE
GREEN NETS AT INTERSECTIONS
INTENSE HEATWAVE IN ALWAR
4 HOUR RELAXATION AT TRAFFIC POINTS
WAYS TO PROTECT FROM HEAT IN ALWAR

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