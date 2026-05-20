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गर्मी से राहत के तरीके: अलवर में दोपहर में चार घंटे बंद की ट्रैफिक लाइट, चौराहों पर ग्रीन नेट

अलवर: जिले में भीषण गर्मी व हीट वेव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम एवं यातायात पुलिस ने पहल की. यातायात पुलिस दोपहर में 4 घंटे ट्रैफिक लाइट बंद रखेगी जबकि नगर निगम के साथ मिलकर कई ट्रैफिक पॉइंट्स पर ग्रीन टेंट भी लगाए हैं. जिले में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है. इस पहल से लोगों को दोपहर में राहत मिलेगी.

यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलवर शहर में ट्रैफिक पॉइंट्स पर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक लाइट बंद की गई है ताकि लोगों को चौराहों पर रूकना ना पड़े. शाम 4 बजे बाद ट्रैफिक पॉइंट्स पर लोगों को रुकना पड़ता है.​ इसी को ध्यान में रखते हुए निगम व यातायात पुलिस न ट्रैफिक पॉइंट्स पर ग्रीन नेट लगवाई है. अभी शहर के दो से तीन पॉइंट्स पर ग्रीन नेट लगवाई है. एक दो दिन में प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर भी ग्रीन नेट लगवाए जाएंगे.