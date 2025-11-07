हादसों पर लगेगी लगाम! : IIT मद्रास के साथ अलवर पुलिस का पायलट प्रोजेक्ट, ब्लैक स्पॉट खत्म करेगी FPS तकनीक
अलवर में एक्सीडेंट रोकने के लिए पुलिस व IIT मद्रास मिलकर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करेंगे. हर थाने से एक जवान को ये जिम्मेदारी दी जाएगी.
Published : November 7, 2025 at 8:17 PM IST
अलवर: जिले की सड़कों पर हर साल सैकड़ों जिंदगियां चली जाती हैं, लेकिन अब इन हादसों को रोकने की नई कोशिश शुरू हो गई है. अलवर पुलिस ने IIT मद्रास के साथ मिलकर एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसका नाम है फील्ड परसेप्शन सर्वे (FPS). इसके तहत हर थाने से एक पुलिसकर्मी को चुना जाएगा. वह रोजाना सड़कों पर जाएगा और खतरनाक जगहों की जानकारी एक मोबाइल ऐप में डालेगा. ये जानकारी सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचेगी और तुरंत सुधार होगा. जयपुर, बीकानेर और अजमेर के बाद अलवर राजस्थान का चौथा जिला बन गया है, जहां ये नया सुरक्षा मॉडल शुरू हुआ है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर कमी लाने के लिए पुलिस की ओर से आईआईटी मद्रास की रिसर्च विंग की एप्लीकेशन ‘फील्ड परसेप्शन सर्वे’ के माध्यम से कार्य किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास सड़क हादसों में कमी लाने के लिए फील्ड परसेप्शन सर्वे एप्लीकेशन को अलग-अलग राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि प्रदेश के तीन जिलों में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है और अलवर चौथा जिला है, जहां इसे अब शुरू किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अभी तक सामान्यतः एक्सीडेंट होने पर उसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी मौके पर जाकर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस पर घटना स्थल का विवरण डालता है, लेकिन यह प्रक्रिया तभी होती है जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है और थाने में उसकी एफआईआर दर्ज होती है.
इसे भी पढ़ें- राजस्थान में सड़क हादसे : जिला स्तरीय रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी, 2030 तक मृत्यु दर आधा करने का लक्ष्य
FPS ऐप के जरिए चिन्हित होंगे ब्लैक स्पॉट: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि आईआईटी मद्रास के पायलट प्रोजेक्ट के तहत अलवर पुलिस की ओर से हर थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी को विशेष रूप से तैनात किया जाएगा, जो थाना क्षेत्र के संभावित दुर्घटना स्थलों का विवरण फील्ड परसेप्शन सर्वे एप्लीकेशन पर डालेगा. इसके बाद संभावित दुर्घटना ग्रस्त जगहों का डाटा एफपीएस एप्लीकेशन पर लोड किया जाएगा. इसके बाद यह डाटा सम्बन्धित एजेंसियों के पोर्टल पर दिखाई देगा, जिस पर सम्बन्धित एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर उन स्थलों पर दुर्घटना रोकने के उपाय करेंगी. उन्होंने बताया कि सड़कों के किनारे घास उगना, रोड पर अवैध कट, फुटपाथ नहीं होना सहित अनेक कारण होते हैं, जिनसे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. ऐसे सभी कारणों का एफपीएस एप्लीकेशन में डाटा फीड कर कार्रवाई कराई जाएगी.
3 जिलों में पहले ही शुरू हो चुका काम: शरण कांबले ने बताया कि आईआईटी मद्रास पूर्व में देश में कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य कर चुका है. उन्होंने बताया कि यह संस्थान इससे पहले जयपुर सहित राजस्थान के बीकानेर व अजमेर जिलों में इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है. इन जिलों में प्रोजेक्ट के परिणाम सकारात्मक रहे और दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई. अलवर अब राजस्थान का चौथा जिला होगा, जहां यह मॉडल लागू किया जा रहा है.
इसे भी पढे़ं- सड़क हादसों पर लगाम लगाने की कवायद, ADG बोले- सुगम यातायात के लिए थाना पुलिस-सीओ लें सख्त एक्शन
ब्लैक स्पॉट का मिलेगा सटीक डाटा: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी मद्रास की विशेषज्ञ टीम अलवर पुलिस के साथ मिलकर फील्ड परसेप्शन सर्वे करेगी. इसके अंतर्गत जिले के सभी दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) पर जाकर मैदानी निरीक्षण, ट्रैफिक फ्लो, रोड डिज़ाइन, दृश्यता, साइन बोर्ड, स्पीड लिमिट, सड़क की चौड़ाई और सुरक्षा अवरोधों जैसी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी. सर्वे के दौरान टीम स्थानीय पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग से समन्वय बनाकर काम करेगी. प्रत्येक ब्लैक स्पॉट का विश्लेषण कर वहां दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कार्य किया जाएगा.
दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी होगी तय: शरण कांबले ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट से दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ-साथ प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी. इस प्रोजेक्ट में पुलिस, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, यूआईटी, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं सहित विभिन्न विभागों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिनमें सड़क मरम्मत, संकेतक लगाना या यातायात व्यवस्था सुधारना आदि शामिल होगा. इन विभागों को अपनी रिपोर्ट और कार्य प्रगति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
इसे भी पढे़ं- उदयपुर पुलिस का अनूठा अभियान, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों को दिए गुलाब
अभी ये हैं जिले के खतरनाक प्वाइंट: सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार जिले में एनईबी के सूर्य नगर मोड़, एमआईए के बगड़ तिराहा, केसरोली मोड़, बख्तल की चौकी, घेघोली मोड़ व लोहिया का तिबारा, थानागाजी के मालूताना व गुढ़ा चुरानी, शाहजहांपुर के सांसेड़ी कट से आरटीओ चेक पोस्ट व टोल प्लाजा फौलादपुर पुलिया, नीमराणा के दुघेड़ा कट, नीमराणा पुलिया व हीरो चौक, बहरोड़ के शेरपुर कट, जागुवास चौक, गुंती पुलिया, बहरोड़ पुलिया व बर्डोद ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं.
इसी के साथ कठूमर के तुसारी मोड़ से कठूमर तक, बानसूर के चतरपुरा स्टैंड, हरसौरा के हमीरपुर पावर हाउस, सदर इलाके के चिकानी, भूगोर व दादर, राजगढ़ के गोठ की चौकी, मालोखड़ा के कलसाड़ा मोरी, तिजारा के पलड़िया शाहबाद, ततारपुर के जालपिवास मोड़ व ततारपुर गांव, टपूकड़ा के मसीत मोड़ व मीठियाबास, किशनगढ़बास के चामरोड़ा व बम्बोरा घाटा को भी ब्लैक स्पॉट के रूप में माना गया है.
इसे भी पढे़ं- Self Driving Vehicle: परिवहन में उपयोग किए जाने के लिए IIT-M ने डिज़ाइन किया स्व-चालित वाहन
इसे भी पढे़ं- आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए विकसित किया रोबोट