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'काल' बनीं नदियां, गोरखपुर प्रशासन ने चिह्नित किए 63 डेंजर जोन, लगेंगे 'खतरा' बोर्ड

गोरखपुर में डूबने के हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने कसी कमर

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गोरखपुर प्रशासन ने चिह्नित किए 63 डेंजर जोन, लगेंगे 'खतरा' बोर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 2:29 PM IST

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गोरखपुर : गोरखपुर को यदि नदियों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य या कहें कि लापरवाही की वजह से यही नदियां ग्रामीण क्षेत्रों के किशोरों के लिए 'काल' साबित हो रही हैं. बीते अप्रैल माह में ही अलग-अलग स्थानों पर नदियों में डूबने से 12 किशोरों ने अपनी जान गंवा दी, जिससे उनके परिवारों को ऐसे गहरे जख्म मिले हैं, जिन्हें वे कभी भुला नहीं पाएंगे.

गोरखपुर प्रशासन ने चिह्नित किए 63 डेंजर जोन, लगेंगे 'खतरा' बोर्ड (Video Credit; ETV Bharat)

नदियों में किशोरो की डूबने की लगातार घटनाएं सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. अब डूब क्षेत्र में ऐसे चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिनमें लिखा है, 'खतरा, डूब क्षेत्र, नदी के किनारे न जाएं' जिला प्रशासन की तरफ से अब तक सभी तहसीलों के डूब क्षेत्र का आकलन कर लिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा डूबने से मौत के मामले गोला क्षेत्र में सामने आए हैं, जबकि सदर तहसील क्षेत्र में भी डूबने से किशोर की मौत हुई थी. अब तक कुल 63 स्थान नदियों के किनारे चिन्हित किए गए हैं, जहां ज्यादा गहरा पानी है और वहां डूबने की आशंका है.

इधर आपदा प्रबंधन विभाग भी अभियान चलाने जा रहा है कि अपने बच्चों को गर्मी और बरसात के दिनों में तालाब, जलशयों और नदियों के किनारे न जाने दें. बच्चों पर निगरानी रखें. तहसीलों को इसको लेकर पत्र भी भेजा जा रहा है कि जहां पर पहले हादसे से हो चुके हैं या आने वाले दिनों में वहां दुर्घटना हो सकती है, ऐसे सभी स्थान चिन्हित कर लिए जाएं. ऐसी जगह को चिन्हित कर सांकेतिक चिन्ह, चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके. अगर जिला प्रशासन और आपदा विभाग मिलकर नदियों के किनारे बसे गांव में अगर जागरुकता अभियान चलाते हैं तो आने वाले गर्मी और बरसात के सीजन में डूबने की घटनाओं को रोका जा सकेगा.

इस संबंध में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर जनपद में पिछले एक महीने के भीतर डूबने की कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं. ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा नदियों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं. अब तक इसके लिए 60 से अधिक संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया जा चुका है.

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