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'काल' बनीं नदियां, गोरखपुर प्रशासन ने चिह्नित किए 63 डेंजर जोन, लगेंगे 'खतरा' बोर्ड

गोरखपुर प्रशासन ने चिह्नित किए 63 डेंजर जोन, लगेंगे 'खतरा' बोर्ड ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर को यदि नदियों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य या कहें कि लापरवाही की वजह से यही नदियां ग्रामीण क्षेत्रों के किशोरों के लिए 'काल' साबित हो रही हैं. बीते अप्रैल माह में ही अलग-अलग स्थानों पर नदियों में डूबने से 12 किशोरों ने अपनी जान गंवा दी, जिससे उनके परिवारों को ऐसे गहरे जख्म मिले हैं, जिन्हें वे कभी भुला नहीं पाएंगे. गोरखपुर प्रशासन ने चिह्नित किए 63 डेंजर जोन, लगेंगे 'खतरा' बोर्ड (Video Credit; ETV Bharat) नदियों में किशोरो की डूबने की लगातार घटनाएं सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. अब डूब क्षेत्र में ऐसे चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिनमें लिखा है, 'खतरा, डूब क्षेत्र, नदी के किनारे न जाएं' जिला प्रशासन की तरफ से अब तक सभी तहसीलों के डूब क्षेत्र का आकलन कर लिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा डूबने से मौत के मामले गोला क्षेत्र में सामने आए हैं, जबकि सदर तहसील क्षेत्र में भी डूबने से किशोर की मौत हुई थी. अब तक कुल 63 स्थान नदियों के किनारे चिन्हित किए गए हैं, जहां ज्यादा गहरा पानी है और वहां डूबने की आशंका है.