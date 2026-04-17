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​भीलवाड़ा: बाल विवाह कराया तो खैर नहीं, पंच-पटेलों के साथ हलवाई पर भी होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीति में भाग लेने वालों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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भीलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 9:38 AM IST

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भीलवाड़ा: अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम को लेकर पुलिस ने कमर कसी है. बाल विवाह जैसी कुरीति को लेकर भीलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए न केवल पंच-पटेलों को पाबंद किया गया है, बल्कि शादी का ऑर्डर लेने वाले टैंट, हलवाई और प्रिंटिंग प्रेस पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी. यदि इनमें से किसी ने भी बाल विवाह कार्यक्रम में भाग लिया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के नाम से विख्यात बैसाखी पूर्णिमा पर बाल विवाह के आयोजन को रोकने के लिए भीलवाड़ा पुलिस सतर्क है. एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को जिले में बाल विवाह बिल्कुल न होने देने के निर्देश दिए हैं. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह की शिकायतें मिलती हैं. कई पंच-पटेल और समाज के लोग इस कुरीति को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है. ऐसे लोगों को पाबंद करवाया गया है.

पढ़ें: 12 साल की उम्र में ब्याही, 9 साल तक झेला दर्द, अब सारथी के संबल से बाल विवाह हुआ निरस्त

शिक्षा विभाग के साथ समन्वय: पुलिस शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर बच्चों पर निगरानी रखेगी. बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने आमजन से अपील की कि वे बाल विवाह को जड़ से खत्म करने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके. उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी रखने और बाल विवाह नहीं होने की सुनिश्चितता की जानी अत्यंत आवश्यक है.

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