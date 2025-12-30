कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे जीवन रक्षक AED, दावा- कोटा पहला शहर
कोटा शहर में पांच जगहों पर कार्डियक अरेस्ट से लोगों का जीवन बचाने के लिए उपयोगी उपकरण ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाए जाने की घोषणा.
कोटा: शहर की जनता को स्वस्थ रखने के लिए काम करने वाली हार्ट वाइज सोसाइटी ने मंगलवार को अपना 100वां सीपीआर ट्रेंनिंग सेशन गोबरिया बावड़ी स्थित पुरुषार्थ भवन आयोजित किया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा पहुंचे. कोटा शहर में पांच जगह पर कार्डियक अरेस्ट से लोगों का जीवन बचाने के लिए उपयोगी उपकरण ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) लगाए जाने की घोषणा की गई. साथ ही पांच आईडी मशीनों का लोकार्पण भी किया गया.
इन्हें रोड साइड पर लगाने के बाद किसी भी कार्डियक अरेस्ट के मरीज को यहां ले जाकर उसकी जान बचाने में मदद की जा सकती है. सोसाइटी के संयोजक डॉ. साकेत गोयल ने दावा किया है कि कोटा ऐसा पहला शहर है, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर आमजन के उपयोग के लिए 5 एईडी स्थापित किए जाएंगे. दक्षिण के कुछ शहरों में स्थापित है, लेकिन उन्हें निजी अस्पतालों में स्थापित किया गया है. रोड साइड पर हार्ट अटैक की स्थिति में जीवन बचाने के लिए आमजन ही एईडी से सीपीआर देकर मरीज का जीवन बचा सकेंगे.
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में सार्वजनिक स्थानों पर एईडी की स्थापना एक सकारात्मक पहल है. इससे कोटा स्वास्थ्य जागरूकता और जीवन रक्षा के क्षेत्र में देश के सामने उदाहरण बनेगा. सोसाइटी के संयोजक डॉ. साकेत गोयल ने कहा कि हृदयाघात के मामले बढ़ गए हैं. प्रारंभिक उपचार के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं. ऐसे में सोसाइटी का उद्देश्य हार्ट अटैक से होने वाली मृत्युदर को कम करना है. इसके लिए समाज के साथ मिलकर 'चेन ऑफ सर्वाइवल' को मजबूत बनाना है. हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले आम नागरिक सीपीआर देकर जान बचा सकता है.
सोसाइटी के 'सेव ए हार्ट' प्रोग्राम के तहत अब तक 100 सीपीआर सेशन में 20 हजार शहरवासियों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर्स, पुलिस, फैकल्टीज, विभिन्न समाज संस्थाएं और जेल स्टाफ व कैदी भी शामिल हैं. इस दौरान जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम, सोसाइटी के डॉ.सुरभि गोयल, कमलदीप सिंह, तरुमित बेदी, अजय मित्तल सहित कई लोग मौजूद रहे.
ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर : डॉ. गोयल में बताया कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस हैं, जिसे जानलेवा कार्डियक एक्टिविटी जैसे अनियमित दिल की धड़कन और पल्स न होना का पता लगाते हैं. यह डिफिब्रिलेशन या बिजली के झटके से दिल को फिर से चालू कर सकता है, ताकि दिल की धड़कन सामान्य हो जाए.
मेडिकल प्रोफेशनल की गैरमौजूदगी में इस उपकरण का इस्तेमाल कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें आसान ऑडियो और विजुअल कमांड होते हैं. अनुमान है कि कार्डियक अरेस्ट के 4 से 6 मिनट के अंदर जान बचाने वाले डिफिब्रिलेशन न देने की वजह से 95 प्रतिशत अचानक कार्डियक मौतें होती हैं. कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) और एईडी समय पर देने के अलावा, जान बचाने का कोई और तरीका नहीं है.