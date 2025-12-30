ETV Bharat / state

कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे जीवन रक्षक AED, दावा- कोटा पहला शहर

कोटा: शहर की जनता को स्वस्थ रखने के लिए काम करने वाली हार्ट वाइज सोसाइटी ने मंगलवार को अपना 100वां सीपीआर ट्रेंनिंग सेशन गोबरिया बावड़ी स्थित पुरुषार्थ भवन आयोजित किया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा पहुंचे. कोटा शहर में पांच जगह पर कार्डियक अरेस्ट से लोगों का जीवन बचाने के लिए उपयोगी उपकरण ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) लगाए जाने की घोषणा की गई. साथ ही पांच आईडी मशीनों का लोकार्पण भी किया गया.

इन्हें रोड साइड पर लगाने के बाद किसी भी कार्डियक अरेस्ट के मरीज को यहां ले जाकर उसकी जान बचाने में मदद की जा सकती है. सोसाइटी के संयोजक डॉ. साकेत गोयल ने दावा किया है कि कोटा ऐसा पहला शहर है, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर आमजन के उपयोग के लिए 5 एईडी स्थापित किए जाएंगे. दक्षिण के कुछ शहरों में स्थापित है, लेकिन उन्हें निजी अस्पतालों में स्थापित किया गया है. रोड साइड पर हार्ट अटैक की स्थिति में जीवन बचाने के लिए आमजन ही एईडी से सीपीआर देकर मरीज का जीवन बचा सकेंगे.

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में सार्वजनिक स्थानों पर एईडी की स्थापना एक सकारात्मक पहल है. इससे कोटा स्वास्थ्य जागरूकता और जीवन रक्षा के क्षेत्र में देश के सामने उदाहरण बनेगा. सोसाइटी के संयोजक डॉ. साकेत गोयल ने कहा कि हृदयाघात के मामले बढ़ गए हैं. प्रारंभिक उपचार के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं. ऐसे में सोसाइटी का उद्देश्य हार्ट अटैक से होने वाली मृत्युदर को कम करना है. इसके लिए समाज के साथ मिलकर 'चेन ऑफ सर्वाइवल' को मजबूत बनाना है. हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले आम नागरिक सीपीआर देकर जान बचा सकता है.