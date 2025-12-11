ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ: प्रचार रथ पर होगी सवारी, डोर-टू-डोर पहुंचेगी उपलब्धियों की बयार

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार को 15 दिसंबर को पूरे दो साल हो जाएंगे. इस मौके पर सरकार और भाजपा संगठन मिलकर एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की तैयारी में हैं. दो सप्ताह का एक प्रचार अभियान शुरू होगा. इसमें 'डोर-टू-डोर' संपर्क और विशेष प्रचार रथों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को गांव-ढाणी के आमजन तक पहुंचाया जाएगा. पेपर लीक पर कार्रवाई, लाखों सरकारी नौकरियां, सस्ती गैस सिलेंडर योजना और बड़े विकास कार्यों को प्रमुखता से प्रचारित किया जाएगा. इसका उद्देश्य न केवल सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है, बल्कि संभावित पंचायत एवं निकाय चुनावों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना भी है. मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को ग्रासरूट स्तर तक सक्रिय करते हुए, यह अभियान सीधे जनसंवाद पर केंद्रित होगा.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता हर गांव और ढाणी तक जाकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे. प्रदेश की सरकार ने इन दो साल में कई ऐतिहासिक काम किए. इन कामों को आमजन तक पहुंचाने के लिए मंडल और बूथ स्तर तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है. डोर टू डोर अभियान चलाकर और बड़े आयोजनों के जरिए अपनी उपलब्धियों को गांव-ढाणी तक पहुंचाया जाएगा. इसमें पेपर लीक पर कार्रवाई, ईआरसीपी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, युवा-किसान-महिला योजनाएं, 93 हजार सरकारी नौकरियां और 20 हजार करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास सहित जनकल्याण को लेकर लिए गए निर्णय शामिल हैं.