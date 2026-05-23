मोदी सरकार के 12 साल पर जून में भाजपा का बड़ा जनसंपर्क अभियान, पंचायत-निकाय चुनाव की जमीन करेगी तैयार
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं.
Published : May 23, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर : केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा देशभर में बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाएगी. 'बारह साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के' थीम आधारित अभियान 5 जून से 21 जून तक चलाया जाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं. राजस्थान में अभियान की तैयारी शुरू हो गई. पार्टी इसे पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले जनाधार बढ़ाने की रणनीति के रूप में देख रही है. भाजपा नेताओं का मानना है कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाकर चुनावी माहौल तैयार किया जाएगा.
अभियान संयोजक और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बताया, अभियान की शुरुआत 8 जून से 12 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रमों से होगी. दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जबकि भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मीडिया से संवाद करेंगे. राजस्थान में भी 11 या 12 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे.
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विशेष जनसंपर्क पर फोकस : सैनी ने बताया कि 8 जून से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, विकास कार्यों का निरीक्षण और विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम किए जाएंगे. सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में प्रवास करेंगे. पार्टी ने हर जिले में कम से कम 500 प्रभावी लोगों से संपर्क का लक्ष्य तय किया है. सैनी ने बताया कि 12 जून से 20 जून तक जन कल्याण शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया जाएगा. आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा.
प्रदर्शनी, खेती और सोशल आउटरीच :भूपेंद्र सैनी ने बताया कि भाजपा हर जिले में तीन दिवसीय प्रदर्शनी में मोदी सरकार की उपलब्धियां दिखाएगी. ऑन-द-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता, वीडियो रिकॉर्डिंग और लाभार्थियों के अनुभव साझा जैसे कार्यक्रम होंगे. प्राकृतिक खेती को बढ़ावे के लिए एक हजार स्थानों पर कार्यशालाओं का लक्ष्य है. जून में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर मंडल में पौधारोपण किया जाएगा. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग कार्यक्रम होंगे.
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