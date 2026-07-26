Climate Change : गंगनहर के 100 वर्ष पूरे होने पर चूरू में मंथन, विशेषज्ञों ने थार की जलवायु और अगले 100 साल के विकास पर की माथापच्ची
वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में गंगनगर से ले सकते हैं प्रेरणा. इसरो वैज्ञानिक, वन एवं मौसम विभाग अधिकारियों ने चर्चा की.
Published : July 26, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 6:55 PM IST
चूरू: गंगनहर के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर से वैज्ञानिक, नीति-निर्माता एवं विषय विशेषज्ञ रविवार को यहां जुटे. इन्होंने थार के जलवायु सहनशीलता और पानी के प्रबंधन समेत विभिन्न अहम मसलों पर मंथन किया. इसके अलावा गंगनहर के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की गई. मौका था 'ए सेंचुरी ऑफ द गंग कैनाल: लैंड, वाटर एंड क्लाइमेट रेसिलियंस इन द थार डिजर्ट' विषय पर यूएनसीसीडी कोप-17 के प्री-कोप संवाद का. इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, इसरो वैज्ञानिक, वन एवं मौसम विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि गंगनहर की शताब्दी की यात्रा ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ थार क्षेत्र में सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक विरासत है. गंगनहर केवल सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बदलाव की ऐतिहासिक धरोहर है. गंगनहर अंचल के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिवर्तन की आधारशिला रही है. हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरणास्रोत है. थार की पारंपरिक जल एवं भूमि प्रबंधन प्रणालियां आज वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.
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मंत्री ने याद दिलाए संकल्प: मंत्री मेघवाल ने कहा कि हम मिलकर संकल्प लें कि हमारी भूमि सुरक्षित रहे, जल संरक्षित रहे, जैव विविधता समृद्ध रहे. विकास तथा प्रकृति साथ आगे बढ़ें. विज्ञान और संस्कृति के समन्वय से ही भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. गंगनहर के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज चूरू की धरती केवल इतिहास का उत्सव नहीं मना रही, बल्कि दुनिया को भविष्य का मार्ग दिखा रही है. थार का अनुभव है कि जब पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और जन भागीदारी का संगम होता है, तब सतत विकास की नई दिशा निर्धारित होती है.
100 साल का रोडमैप बनाने का आह्वान: उन्होंने कहा कि हम सभी आगे के 100 वर्षों का रोडमैप तैयार करें. भावी पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरणीय भविष्य दें. सभी के संकल्पित प्रयासों से अंचल की समृद्ध विरासत का संरक्षण हो और अपनी पर्यावरणीय संस्कृति को अधिक मजबूत करें. इस संवाद से मिले सुझाव यूएनसीसीडी कोप-17 के पूर्व भारत के भूमि पुनर्स्थापन, सतत जल प्रबंधन एवं जलवायु सहनशीलता के अनुभवों को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में उपयोगी सिद्ध होंगे. उन्होंने अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों की सामाजिक एवं पारिस्थितिक विरासत पर आधारित विशेष कलाकृति का लोकार्पण भी किया.
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायी पहल है। pic.twitter.com/nBTMJYUMms— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) July 26, 2026
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विषय जिन पर हुई चर्चा: गंगनहर का इतिहास, भू-उपयोग परिवर्तन, घास भूमि एवं रेंजलैंड संरक्षण, चारा सुरक्षा, पश्चिमी राजस्थान में एक शताब्दी के सतत जल प्रबंधन से आए जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, गोडावण संरक्षण तथा उपग्रह आधारित भूमि परिवर्तन विश्लेषण, थार क्षेत्र के अगले 100 वर्षों के विकास की रणनीति पर मृदा स्वास्थ्य, लवणीयता नियंत्रण, जल सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल कृषि, घासभूमि पुनर्स्थापन, रेंजलैंड प्रबंधन, भूमि पुनर्स्थापन, सतत जल प्रबंधन, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, घासभूमि संरक्षण, जलवायु सहनशीलता तथा पशुपालन से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों एवं नीति-निर्माताओं ने चर्चा की.
ये रहे मौजूद: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ के डीआईजी प्रशांत राजगोपाल, राजस्थान के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक केसी अरुण प्रसाद, आईएमडी के महानिदेशक डॉ. एम महापात्र, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अबी टी वानक, प्रो. एसके भनौत, सीआईएएच निदेशक डॉ. जगदीश राणे, आईजीएफआरआई निदेशक डॉ. पंकज कौशल, एएफआरआई के डॉ. आशुतोष त्रिपाठी, इसरो वैज्ञानिक मनीष परमार, डब्ल्यूआईआई वैज्ञानिक डॉ. सुतीर्था दत्ता, आईजीएनपी के मुख्य अभियंता विवेक गोयल.
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