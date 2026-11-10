ETV Bharat / state

जयपुर के 300 साल के सफर का कलात्मक जश्न मनाएगा 'जयपुर डिजाइन फेस्टिवल', 16 नवंबर से JKK में जमावड़ा

JDF का पहला संस्करण 16 नवंबर से जेकेके में ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर कला, डिजाइन, वास्तुकला और रचनात्मकता के अनूठे उत्सव का साक्षी बनने जा रही है. शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शहरी विकास की संभावनाओं को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से जयपुर डिजाइन फेस्टिवल (JDF) का पहला संस्करण 16 से 18 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में होगा. राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से होने वाले इस तीन दिवसीय महोत्सव की थीम 'रीइमेजिन जयपुर बाय डिजाइन' रखी गई है. इसके जरिए जयपुर के 300 साल के सफर को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने के साथ शहर के भविष्य को लेकर नए विचारों और संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.