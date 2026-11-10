जयपुर के 300 साल के सफर का कलात्मक जश्न मनाएगा 'जयपुर डिजाइन फेस्टिवल', 16 नवंबर से JKK में जमावड़ा
रीइमेजिन जयपुर बाय डिजाइन थीम पर JDF में देशभर के डिजाइनर, वास्तुकार, कलाकार और विशेषज्ञ विचार साझा करेंगे.
Published : November 10, 2026 at 8:10 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर कला, डिजाइन, वास्तुकला और रचनात्मकता के अनूठे उत्सव का साक्षी बनने जा रही है. शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शहरी विकास की संभावनाओं को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से जयपुर डिजाइन फेस्टिवल (JDF) का पहला संस्करण 16 से 18 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में होगा. राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से होने वाले इस तीन दिवसीय महोत्सव की थीम 'रीइमेजिन जयपुर बाय डिजाइन' रखी गई है. इसके जरिए जयपुर के 300 साल के सफर को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने के साथ शहर के भविष्य को लेकर नए विचारों और संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.
डिजाइन के जरिए बेहतर शहरी भविष्य की कल्पना: जयपुर डिजाइन फेस्टिवल का मकसद डिजाइन को केवल सजावट, सुंदरता और कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे शहरी जीवन को बेहतर बनाने, स्थानीय समुदायों को सशक्त करने और रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर तैयार करने के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करना है. फेस्टिवल में डिजाइन, वास्तुकला, हस्तशिल्प, कला, संस्कृति और उद्यमिता से जुड़े विशेषज्ञों के साथ रचनात्मक समुदायों को एक साझा मंच मिलेगा. यहां जयपुर की पारंपरिक डिजाइन विरासत, स्थानीय शिल्प और स्थापत्य कला के साथ आधुनिक जरूरतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श होगा.
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छह फोरम और 12 वर्कशॉप में साझा होंगे विचार: फेस्टिवल की निदेशक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि तीन दिवसीय आयोजन के दौरान छह विशेष फोरम, 12 कार्यशालाएं, विभिन्न संवाद सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियां की जाएंगी. इन सत्रों में डिजाइन और वास्तुकला के बदलते स्वरूप, शहरों की योजना, सांस्कृतिक पहचान, शिल्प परंपराओं, रचनात्मक उद्यमिता और शहरी विकास जैसे विषयों पर चर्चा होगी. कार्यशालाओं के माध्यम से प्रतिभागियों को रचनात्मक प्रक्रियाओं को समझने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा. आयोजन की विशेष सांस्कृतिक संध्या 'पिंक नॉइज' भी आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें कला और संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलेंगे.
देशभर के विशेषज्ञ साझा करेंगे अनुभव: फेस्टिवल की निदेशक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि फेस्टिवल में देश के विभिन्न हिस्सों से डिजाइन, वास्तुकला, शिल्प, संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञ और विचारक हिस्सा लेंगे. इनमें के.बी. जिनान, नरेश नरसिम्हन, आयुष कासलीवाल, अयाज बुसराई, राघवेंद्र राठौड़, दिलीप बैद, लीला बोरडिया, नीरज शाह और ममता मंसिंका प्रमुख रूप से शामिल हैं. ये विशेषज्ञ अपने अनुभवों और विचारों से डिजाइन की बदलती भूमिका, भारतीय शिल्प की संभावनाओं, पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक वास्तुकला और शहरों के भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे. इससे जयपुर के स्थानीय डिजाइन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ संवाद और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा.
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जयपुर के भविष्य को लेकर सामूहिक पहल: फेस्टिवल की निदेशक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि जयपुर डिजाइन फेस्टिवल केवल आयोजन नहीं, बल्कि शहर के भविष्य को लेकर लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है. जयपुर के 300वें वर्ष की ओर बढ़ते ऐसा मंच तैयार करने की परिकल्पना की है, जहां विचार, रचनात्मकता और सामूहिक प्रयास मिलकर शहर के अगले अध्याय को आकार दे सकें. उनका कहना है कि जयपुर की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विविधता से बनी है. ऐसे में जरूरी है कि इस विरासत को भविष्य की जरूरतों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए.
शहर की डिजाइन विरासत साझा करने का मौका: फेस्टिवल के क्यूरेटर एवं क्रिएटिव हेड आयुष कासलीवाल के अनुसार, डिजाइन केवल यह तय नहीं करता कि कोई शहर देखने में कैसा दिखाई देता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि शहर कैसे काम करता है?. वहां रहने वाले लोग अपने परिवेश को किस तरह अनुभव करते हैं. जयपुर डिजाइन फेस्टिवल के माध्यम से शहर की डिजाइन विरासत को एक साझा अवसर में बदलने का प्रयास किया जा रहा है. इसका उद्देश्य सामूहिक भागीदारी से बेहतर शहरी भविष्य की कल्पना करना और उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करना है.
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डिजाइन समुदाय भी निभा रहा अहम भूमिका: महोत्सव को सफल बनाने में जयपुर के डिजाइन और रचनात्मक समुदाय के कई सदस्य सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं. आयोजन से जुड़ी टीम में सोनल चित्रांशी, गीतांजलि कासलीवाल, धनंजय सिंह, उर्वशी भाटी, आस्था गुप्ता, अरुभा कासलीवाल, कृति शर्मा, रचित ललवानी, अनुराग शर्मा और गौरव पंवार सहित कई लोग शामिल हैं. आयोजन के जरिए जयपुर की स्थानीय रचनात्मक प्रतिभाओं को पहचान दिलाने, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़ने और शहर की सांस्कृतिक एवं डिजाइन पहचान को व्यापक मंच प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है.
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