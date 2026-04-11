ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा की सुरक्षा में 'सुपर ड्रोन' बनेगा गेम चेंजर, 5 किमी तक के एरिया पर रखेगा एक घंटे तक नजर

चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए SDRF सुपर ड्रोन की मदद से इसकी निगरानी करेगा. ड्रोन की घंटे तक उड़ने की झमता.

CharDham Yatra 2026
चारधाम यात्रा की सुरक्षा में 'सुपर ड्रोन' बनेगा गेम चेंजर (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) ने इस बार अत्याधुनिक ‘सुपर ड्रोन’ को निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया है, जो कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रभावी भूमिका निभाएगा. चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है. इसलिए एसडीआरएफ ने इस बार हाई-टेक तकनीक का सहारा लिया है.

एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि, यात्रा मार्ग पर निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक ‘सुपर ड्रोन’ तैनात किया गया है. यह ड्रोन सामान्य ड्रोन के मुकाबले कई ज्यादा सक्षम है. यह करीब 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकता है और लगातार 60 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है. पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में जहां इंसानी पहुंच मुश्किल होती है, वहां यह ड्रोन रियल टाइम निगरानी कर सकेगा.

चारधाम यात्रा की सुरक्षा में 'सुपर ड्रोन' बनेगा गेम चेंजर (VIDEO-ETV Bharat)

खास बात यह है कि इस ड्रोन को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) द्वारा उपलब्ध कराया गया है. वहीं एसडीआरएफ के जवानों को इसे ऑपरेट करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और सटीक कार्रवाई की जा सके.

प्रशासन का मानना है कि यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, मौसम खराब होने या किसी अन्य आपदा की स्थिति में यह ड्रोन बेहद कारगर साबित होगा. इसकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और अधिक प्रभावी तरीके से किए जा सकेंगे, जिससे समय रहते लोगों की जान बचाई जा सकेगी.

कमांडेंट ने बताया कि, इस बार चारधाम यात्रा के लिए हमने एक एडवांस ड्रोन तैनात किया है, जो करीब 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है और 5 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है. इससे हमें रियल टाइम इनपुट मिलेगा और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत रिस्पॉन्स देने में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इस बार चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन को उम्मीद है कि 'सुपर ड्रोन’ जैसी नई तकनीकें श्रद्धालुओं के सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

चारधाम यात्रा 2026
चारधाम यात्रा की निगरानी
एसडीआरएफ का सुपर ड्रोन
SDRF SUPER DRONE
CHARDHAM YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.