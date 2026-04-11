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चारधाम यात्रा की सुरक्षा में 'सुपर ड्रोन' बनेगा गेम चेंजर, 5 किमी तक के एरिया पर रखेगा एक घंटे तक नजर

चारधाम यात्रा की सुरक्षा में 'सुपर ड्रोन' बनेगा गेम चेंजर ( PHOTO-ETV Bharat )