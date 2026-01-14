ETV Bharat / state

ढाई दशक पहले तीन टुकड़ों में बंटा था बिजली विभाग, जानिए क्या थी वजह और कितनी सुधरी व्यवस्था?

उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन कहां-कहां और कैसे होता है, कितनी उत्पादन क्षमता है? इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़ें

Etv Bharat
यूपी की बिजली व्यवस्था के बारे में जानिए. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 5:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली सुधार के लिए वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम पारित हुआ था. जबकि 14 जनवरी 2000 को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया. इसे तीन अलग अलग निगमों में विभाजित कर दिया गया. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पारेषण और वितरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का तापीय विद्युत उत्पादन के लिए और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड का जल विद्युत उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई. 15 जनवरी से कार्पोरेशन ने काम शुरू किया था.

यूपीपीसीएल का क्या है कार्यः उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का गठन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में हुआ था. यूपीपीसीएल राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बिजली उत्पादकों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से बिजली खरीद करता है. उपभोक्ताओं की डिमांड पूरी करने के लिए केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बिजली उत्पादकों, एनटीपीसी लिमिटेड और टीएचडीसी लिमिटेड के साथ ही स्वतंत्र बिजली उत्पादक, जिनमें ज्यादातर निजी बिजली कंपनियां शामिल हैं, उनसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से प्रति यूनिट न्यूनतम लागत पर बिजली खरीद करता है.

ताप विद्युत परियोजनाएं.
ताप विद्युत परियोजनाएं. (ETV Bharat)

30 हजार मेगावाट सप्लाई कर बनाया था रिकॉर्डः बिजली सुधार के लिए ढाई दशक पहले जो पुनर्गठन किया गया, उसका उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को काफी फायदा भी मिल रहा है. तापीय और जलीय परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन बढ़ा है, जिससे अब उपभोक्ताओं को इतनी बिजली मिल रही है कि उनका काम चल रहा है. बेसिक जरूरत पूरी हो रही है. हालांकि अभी भी शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली का सपना पूरा नहीं हो पाया है. गर्मी के दिनों में शहर भी बिजली संकट से कराह उठते हैं. फिर भी पिछले साल गर्मी के दिनों में एक ही दिन में 30 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली आपूर्ति कर नया रिकॉर्ड कायम किया था.

जल विद्युत परियोजनाएं.
जल विद्युत परियोजनाएं. (ETV Bharat)

पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल का कहना है कि लगातार बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार हो रहा है. जिसके चलते ही पावर कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं की बिजली जरूरतों को पूरा कर पा रहा है. हालांकि अभी भी बिजली उत्पादन पर पूरा फोकस है. तापीय और जलीय परियोजनाओं से ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादित हो सके, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली के लिए दिक्कत न हो.

पावर कॉरपोरेशन के ये डिस्कॉम: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने जब काम शुरू किया तो बिजली वितरण के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और केस्को का गठन किया. इन डिस्कॉम के जरिए पावर कॉरपोरेशन प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करता है.

रिहंद जल विद्युत गृह.
रिहंद जल विद्युत गृह. (ETV Bharat)

सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोगः निगम वेबसाइट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 25 अगस्त 1980 को किया गया था, जिससे राज्य में नये ताप विद्युत ग्रहों का निमार्ण किया जा सके. निगम ने पहली बार ऊंचाहार ताप विद्युत ग्रह (2x210 मेगावाट) का निर्माण किया था. इसे 13 फरवरी 1992 को एनटीपीसी को हस्तांन्तरित कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सुधार अधिनियम 1999 और उत्तर प्रदेश स्थानान्तरण योजना 2000 के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत परिषद को राज्य के तीन सरकारी उपक्रमों में विभाजित कर दिया गया, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया. इसके बाद राज्य के ताप विद्युत ग्रहों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया गया.

ओबरा जल विद्युत गृह.
ओबरा जल विद्युत गृह. (ETV Bharat)

6 ताप और 7 जल विद्युत केंद्रों का संचालनः उत्तराखंड राज्य का गठन नौ नवम्बर 2000 को हुआ, तो उसकी सीमा में स्थित सभी जल विद्युत केंद्र उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एक पूर्णतः राज्य स्वामित्व वाली ताप एवं जल विद्युत उत्पादन इकाई है. यह उत्तर प्रदेश में स्थित छह ताप विद्युत केंद्रों और सात जल विद्युत केंद्रों का संचालन करती है. उत्पादन निगम ने अब सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है जिससे करीब दो हजार मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़कर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है.

विद्युत उत्पादन केंद्र में काम करते कर्मचारी.
विद्युत उत्पादन केंद्र में काम करते कर्मचारी. (ETV Bharat)

15 अप्रैल 1985 को जल विद्युत इकाई की स्थापनाः उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की जल विद्युत इकाई की स्थापना 15 अप्रैल 1985 को उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड के रूप में हुई थी. इसका मकसद राज्य में सूक्ष्म और लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव था. साल 1995 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड रखा गया. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विभाजन के दौरान इसके अधीन सभी प्रमुख जल विद्युत केंद्र आवंटित किए गए. बाद में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में विलय कर दिया गया.

वर्तमान में उत्पादन क्षमता 9646.40 मेगावाटः तीन नवम्बर 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नई इकाई का नाम फिर से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड रखा गया, जिससे ताप और जल विद्युत दोनों उत्पादन इकाइयों को एक ही संस्था के अधीन ला दिया गया. वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित छह ताप विद्युत केंद्रों और सात जल विद्युत केंद्रों का संचालन कर रही है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 9646.40 मेगावाट है.

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पुनर्गठन के बाद उत्पादन और वितरण के लिए अलग-अलग निगम बने. उसका काफी हद तक उपभोक्ताओं को फायदा भी मिला है. उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम बिजली का उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है नई-नई इकाइयों से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है. बिजली वितरण की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है. उपभोक्ताओं को रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति के दावे भी किया जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार बिजली नहीं मिल पा रही है. 24 घंटे बिजली मिलने का अभी उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा. -अवधेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद

इसे भी पढ़ें- बिजली चोरी प्रकरण में कम रजिस्टेशन होने पर चढ़ा UPPCL के एमडी का पारा, अफसरों को अल्टीमेटम दिया

TAGGED:

UP ELECTRICITY REFORM ACT
UP ELECTRICITY BOARD HISTORY
ELECTRICITY GENERATION CAPACITY UP
ELECTRICITY SYSTEM IN UP
POWER CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.