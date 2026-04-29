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पति से छुटकारा पाने को प्रेमी से बनवाया खुद का अश्लील वीडियो, पत्नी गिरफ्तार...जानिए मामला

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया था. गांधीनगर थाने में पीड़ित पति की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विशेष टीम बनाई. विस्तृत अनुसंधान चल रहा है. पति ने आरोप लगाया गया कि पत्नी ने उससे छुटकारा पाने के साथ ही ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो वायरल किया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है.

भीलवाड़ा : शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मार्च के अंतिम सप्ताह में अनोखा मामला सामने आया था, जब एक पत्नी ने पति से छुटकारा पाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर खुद के नहाते हुए का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि इल्जाम पति पर लगाकर उसे ब्लैकमेल कर सके और छुटकारा पा सके. पति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच के बाद पुलिस ने बुधवार को गांधीनगर पुलिस ने 22 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.

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पति पर दर्ज कराया था केस: पुलिस के अनुसार, पीड़ित पति ने एफआईआर में बताया कि 20 मार्च की रात फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पत्नी का बाथरूम में नहाते हुए का वीडियो वायरल किया गया. पति का आरोप है कि यह सुनियोजित तरीके से प्रचारित किया कि वीडियो पति ने वायरल किया है ताकि उससे छुटकारा पा सके. पीड़ित पति का आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर खुद का अश्लील वीडियो तैयार कराया. घटनाक्रम को पति की साजिश के रूप में प्रचारित करना था. पति ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया. इससे पहले भी पीड़ित पति के खिलाफ ससुराल पक्ष पर ज्वैलरी हड़पने का मामला दर्ज करवा चुकी है.

प्रेमी बोला-युवती उसे भी मामले में घसीटना चाहती थी: पति की प्राथमिकी के अनुसार, साजिश के तहत वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित और परिजन विवाहिता को लेकर रिपोर्ट लिखवाने भीलवाड़ा शहर के एक थाने पहुंचे थे, जहां पीड़ित ने आशंका जताई कि इस घटनाक्रम के पीछे पत्नी का प्रेमी और अन्य हो सकते हैं. इस पर पत्नी भड़क गई. पति पर ही वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया. इस पर पीड़ित और परिजनों ने प्रेमी के साथ महिला की सोशल मीडिया चैटिंग दिखाई तो मामला सामने आ गया. पुलिस ने विवाहिता के प्रेमी को थाने बुलाकर पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई. महिला के प्रेमी ने कहा कि यह युवती उसे भी इस मामले में घसीटना चाहती है. इसके बाद पुलिस की साइबर टीम के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले तो पता चला कि युवती के प्रेमी ने मोबाइल सिम उपलब्ध कराई थी. गलत नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाकर वीडियो वायरल किया गया.

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