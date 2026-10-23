यूपी चुनाव 2027 में सपा से सीटों के बंटवारे पर न बिगड़े खेल; एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने खींच लिए अपने कदम

यूपी चुनाव 2027 में सपा से सीटों के बंटवारे पर न बिगड़े खेल; एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने खींच लिए अपने कदम
एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के सपा का साथ देने के पीछे की रणनीति पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:05 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं. इस चुनाव के लिए पहले कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्बर और कोऑर्डिनेटर का एलान भी कर दिया था. संभावित प्रत्याशियों ने तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लिए थे.
इसके पीछे राजनीतिक जानकार बड़ी वजह यह मानते हैं कि कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव न लड़ने का मन यूं ही नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई थी.
कांग्रेस पार्टी को पता था कि एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने के बाद भी जीतने की स्थिति में नहीं होंगे. इससे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होगी, साथ ही समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे को लेकर जो बात होगी, वह भी हल्की हो जाएगी.
यही कारण है कि एमएलसी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे उतारे गए और अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशियों का समर्थन कर विधानसभा चुनाव के लिए इसी तर्क के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा सीटों की डिमांड रखी जाएगी.
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है. निचले सदन में जहां पार्टी के सिर्फ दो विधायक हैं, वहीं उच्च सदन में 87 साल बाद साल 2022 में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया था. कांग्रेस पार्टी के पास यूपी में इतनी सदस्य संख्या नहीं थी कि कोई भी उच्च सदन में प्रतिनिधि बन सके.
वर्ष 2022 के जुलाई माह में कांग्रेस पार्टी उच्च सदन में शून्य हुई थी. चार साल बाद 2026 में उच्च सदन में वापसी के लिए पार्टी स्नातक और खंड स्नातक के चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी थी.
बाकायदा, उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रभारी अविनाश पांडेय और पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने 11 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक और संयोजक भी नियुक्त कर दिए थे. टारगेट भी दे दिया गया था कि कम से कम सवा दो लाख नए वोटर जोड़े जाएं, जिससे कांग्रेस पूरे दमखम के साथ एमएलसी चुनाव में अपने पैर जमा सके. संभावित उम्मीदवार पूरे जोर-शोर से तैयारी में भी जुट गए थे, लेकिन अक्टूबर माह में बड़े स्तर से यूपी में बदलाव कर दिए गए. जहां पहले अविनाश पांडेय को प्रभारी पद से हटा दिया गया,
वहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को भी दो अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया. इसके बाद फैसला लिया गया कि अब कांग्रेस पार्टी किसी भी एमएलसी प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी. यानी शिक्षक/स्नातक विधान परिषद के चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए. तमाम संभावित प्रत्याशी मायूस भी हो गए. कांग्रेस के निर्णय पर कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर और संभावित कैंडीडेट्स भी हतप्रभ रह गए.
पार्टी के निर्णय पर इससे बड़े सवाल भी खड़े हुए. कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने जब कमान संभाली तो उन्होंने साफ कर दिया कि मुझसे पहले ही यह निर्णय ले लिया गया था. इसी वजह से कांग्रेस एमएलसी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है.
राजनीतिक जानकारों की मानें तो कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी चुनाव से यूं ही कदम पीछे नहीं खींचे हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में यह सामने आया कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन देकर उतारती है तो वोट कम मिलेंगे, फजीहत ज्यादा होगी. इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है.
पार्टी की कमजोरी सामने आ सकती है जिससे कार्यकर्ता उदास हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की मन: स्थिति पर भी असर पड़ सकता है. इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन में जितनी सीटों की डिमांड रखी जानी है उस पर भी बात बिगड़ सकती है.
कांग्रेस की कमजोरी देखकर समाजवादी पार्टी जितनी सीटें देना चाहती है, उन्हें भी कम कर सकती है. लिहाजा, पार्टी नेतृत्व ने रणनीति के तहत ये फैसला लिया कि एमएलसी चुनाव न लड़ा जाए. अब पार्टी विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस करने को लेकर एमएलसी चुनाव न लड़ने की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है.
2020 में पार्टी लड़ी थी चुनाव, हुआ था बुरा हाल
कांग्रेस पार्टी 2020 में हुए विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उतरी थी. 11 सीटों में से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं. समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती और दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे. इसी तरह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला रहा था. कांग्रेस पार्टी का यहां भी खाता नहीं खुला था. सीटों के लिए एक दिसंबर 2020 को मतदान हुआ था और दिसंबर में ही नतीजे घोषित किए गए थे.
कांग्रेस पार्टी से उतरे थे कौन प्रत्याशी
2020 के शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे. इनमें बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र से मेहंदी हसन को प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से बृजेश सिंह इस चुनाव में उतरे थे. हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों का बुरा हाल रहा था. यह भी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी पिछले एमएलसी चुनाव से सबक लेते हुए 2026 में भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई.
किन सीटों पर कौन-कौन प्रत्याशी जीते थे
- लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के उमेश द्विवेदी
- मेरठ खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीश चंद्र शर्मा
- बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों
- वाराणसी खंड शिक्षक सीट से समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव
- आगरा शिक्षक सीट से आकाश अग्रवाल निर्दलीय
- गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट से ध्रुव कुमार त्रिपाठी निर्दलीय
इन सीटों पर हो रहा है स्नातक चुनाव
- लखनऊ
- वाराणसी
- आगरा
- मेरठ
- इलाहाबाद - झांसी
इन सीटों पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव
- लखनऊ
- वाराणसी
- आगरा
- मेरठ
- बरेली-मुरादाबाद
- गोरखपुर-फैजाबाद
यूपी विधान परिषद में किस पार्टी के पास कितनी संख्या
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य संख्या है, जिनमें से समाजवादी पार्टी के 10 सदस्य हैं. नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए जरूरी संख्या के बराबर इनकी संख्या है. बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में विधान परिषद में 83 सदस्य हैं. इनमें भारतीय जनता पार्टी के 79 सदस्य, जबकि अपना दल (एस), आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी का भी एक-एक सदस्य है. गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है.
क्या कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अंशू अवस्थी का कहना है कि "कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर है. कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी कर रही है उसको कैसे रोका जाए. हमारा पूरा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है, तंत्र है, संगठन है और प्रदेश कार्यालय पर जो हमारा बार रूम और कनेक्ट सेंटर है, वह इसी पर काम कर रहा है. आप देखिए कि पीलीभीत में एक विधानसभा सीट पर 13,150 वोट की धोखाधड़ी उनके नाम बदल कर की गई है. साजिश की गई कि उन्हें वोट न डालने दिया जाए. निर्वाचन आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है. ऐसे समय में मुख्य चुनाव में पीछे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी. एमएलसी चुनाव तो फिर लड़ लेंगे. एमएलसी चुनाव सिंबल पर हो भी नहीं रहा. एमएलसी चुनाव के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वह अपने तरीके से लोगों को लड़ा रहे हैं, क्योंकि स्नातक का चुनाव है और युवा समझ रहे हैं कि किसको हराना है और किसको जिताना है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है वह इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है. अगर इस बार चुनाव में हम सक्रियता से नहीं गए, जिम्मेदारी से नहीं गए तो यह तय है कि अगली बार चुनाव होंगे ही नहीं. जिस तरीके की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान संगठन और नेतृत्व के तौर पर विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है. इसमें विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर जो बातचीत होनी है उसका इस चुनाव से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि यह बात एकदम तय है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शीर्ष नेतृत्व से लेकर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तक का ध्यान विधानसभा चुनाव पर है. इसी वजह से इस चुनाव को छोड़कर हम विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं. इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट लड़ते या न लड़ते इससे विधानसभा सीटों के बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है. विधानसभा के लिए हमारी पूरी तैयारी है. लगातार कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक जो एसआईआर का ड्राफ्ट आया, फाइनल ड्राफ्ट आया उस पर काम कर रही है. जो बीजेपी वोट चोरी कर रही है वह बड़ा मुद्दा है. अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एमएलसी चुनाव तो पीछे हो जाएगा, मुख्य चुनाव भी नुकसान में चला जाएगा. हमारा ध्यान मुख्य चुनाव पर है."