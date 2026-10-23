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यूपी चुनाव 2027 में सपा से सीटों के बंटवारे पर न बिगड़े खेल; एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने खींच लिए अपने कदम

यूपी चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने रणनीति के तहत नहीं उतारे प्रत्याशी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं. इस चुनाव के लिए पहले कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्बर और कोऑर्डिनेटर का एलान भी कर दिया था. संभावित प्रत्याशियों ने तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लिए थे.

इसके पीछे राजनीतिक जानकार बड़ी वजह यह मानते हैं कि कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव न लड़ने का मन यूं ही नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई थी.

यूपी चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने रणनीति के तहत नहीं उतारे प्रत्याशी. (ईटीवी भारत) कांग्रेस पार्टी को पता था कि एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने के बाद भी जीतने की स्थिति में नहीं होंगे. इससे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होगी, साथ ही समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे को लेकर जो बात होगी, वह भी हल्की हो जाएगी. यही कारण है कि एमएलसी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे उतारे गए और अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशियों का समर्थन कर विधानसभा चुनाव के लिए इसी तर्क के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा सीटों की डिमांड रखी जाएगी. सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में सपा का सपोर्ट किया. (ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है. निचले सदन में जहां पार्टी के सिर्फ दो विधायक हैं, वहीं उच्च सदन में 87 साल बाद साल 2022 में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया था. कांग्रेस पार्टी के पास यूपी में इतनी सदस्य संख्या नहीं थी कि कोई भी उच्च सदन में प्रतिनिधि बन सके. सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में सपा का सपोर्ट किया. (ETV Bharat) वर्ष 2022 के जुलाई माह में कांग्रेस पार्टी उच्च सदन में शून्य हुई थी. चार साल बाद 2026 में उच्च सदन में वापसी के लिए पार्टी स्नातक और खंड स्नातक के चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी थी. सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में सपा का सपोर्ट किया. (ETV Bharat) बाकायदा, उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रभारी अविनाश पांडेय और पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने 11 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक और संयोजक भी नियुक्त कर दिए थे. टारगेट भी दे दिया गया था कि कम से कम सवा दो लाख नए वोटर जोड़े जाएं, जिससे कांग्रेस पूरे दमखम के साथ एमएलसी चुनाव में अपने पैर जमा सके. संभावित उम्मीदवार पूरे जोर-शोर से तैयारी में भी जुट गए थे, लेकिन अक्टूबर माह में बड़े स्तर से यूपी में बदलाव कर दिए गए. जहां पहले अविनाश पांडेय को प्रभारी पद से हटा दिया गया, सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में सपा का सपोर्ट किया. (ETV Bharat) वहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को भी दो अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया. इसके बाद फैसला लिया गया कि अब कांग्रेस पार्टी किसी भी एमएलसी प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी. यानी शिक्षक/स्नातक विधान परिषद के चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए. तमाम संभावित प्रत्याशी मायूस भी हो गए. कांग्रेस के निर्णय पर कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर और संभावित कैंडीडेट्स भी हतप्रभ रह गए. पार्टी के निर्णय पर इससे बड़े सवाल भी खड़े हुए. कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने जब कमान संभाली तो उन्होंने साफ कर दिया कि मुझसे पहले ही यह निर्णय ले लिया गया था. इसी वजह से कांग्रेस एमएलसी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है. सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में सपा का सपोर्ट किया. (ETV Bharat) राजनीतिक जानकारों की मानें तो कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी चुनाव से यूं ही कदम पीछे नहीं खींचे हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में यह सामने आया कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन देकर उतारती है तो वोट कम मिलेंगे, फजीहत ज्यादा होगी. इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है. पार्टी की कमजोरी सामने आ सकती है जिससे कार्यकर्ता उदास हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की मन: स्थिति पर भी असर पड़ सकता है. इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन में जितनी सीटों की डिमांड रखी जानी है उस पर भी बात बिगड़ सकती है. कांग्रेस की कमजोरी देखकर समाजवादी पार्टी जितनी सीटें देना चाहती है, उन्हें भी कम कर सकती है. लिहाजा, पार्टी नेतृत्व ने रणनीति के तहत ये फैसला लिया कि एमएलसी चुनाव न लड़ा जाए. अब पार्टी विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस करने को लेकर एमएलसी चुनाव न लड़ने की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है. सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में सपा का सपोर्ट किया. (ETV Bharat)