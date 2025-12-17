ETV Bharat / state

NGT के आदेशों को लेकर मेधा पाटकर ने जिला कलेक्टर और प्रतिनिधिमंडल से की वार्ता

एनजीटी आदेशों की प्रगति की समीक्षा के लिए सामाजिक कार्यक्रम मेधा पाटकर ने कोटपूतली का दौरा कर जिला कलेक्टर से वार्ता की.

जिला कलेक्टर और प्रतिनिधि मंडल से वार्ता
जिला कलेक्टर और प्रतिनिधि मंडल से वार्ता (ETV Bharat Kotputli)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 17, 2025

Updated : December 17, 2025 at 10:15 AM IST

कोटपूतली-बहरोड : जिले के ग्राम मोहनपुर स्थित सीमेंट प्लांट पर (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) NGT के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर कोटपूतली पहुंची हैं. इसी क्रम में मंगलवार को मेधा और कविता श्रीवास्तव के साथ ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, खनन विभाग के अधिकारी और सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधियों से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय कोटपूतली में वार्ता की गई. वार्ता में एनजीटी के निर्देशों का पूर्ण पालन करने पर जोर दिया गया. सीमेंट संयंत्र की खनन क्षेत्र में आबादी के निकट हो रही ब्लास्टिंग के विरोध और मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि पीड़ित परिवार को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कंपनी प्रबंधन की ओर से यह राशि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करवाई जाएगी. इसे नियमानुसार प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा. सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने बताया कि एनजीटी के ऑर्डर में सभी बातें बताई गई हैं. कुछ प्रदूषण कम करने के लिए उपकरण लगाने की बात थी, वह भी अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं. खुदाई के बाद पत्थर ले जाने वाले वाहनों को ढक कर ले जाने की बात कही गई थी. पत्थर खुदाई करते समय धूल मिट्टी उड़ती है उसे भी अभी तक रोका नहीं गया है.

NGT के आदेशों को लेकर वार्ता (ETV Bharat Kotputli)

एनजीटी आदेशों की प्रगति की समीक्षा के लिए सामाजिक कार्यक्रम मेधा पार्टी ने कोटपूतली का दौरा कर आंदोलन कर रहे ग्रामीण एवं प्रभावित परिवारों से संवाद किया. साथ ही धरना स्थल और खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया. इसके बाद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में हिस्सा लिया और कहा कि प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण में प्रभावित पाए गए लोगों को मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा क्षतिग्रस्त आवासीय मकान के लिए जो मुआवजा दिया गया वह अपर्याप्त है. इन्हें समुचित मुआवजा, पुनर्वास और एनजीटी के आदेश की पूर्ण पालन की मांग रखी.

