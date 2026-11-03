ETV Bharat / state

रेलवे ने बढ़ाई निगरानी: RPF कर्मियों की बॉडी पर कैमरा...स्मार्ट नेकबंद से क्राउड कंट्रोल

कोटा: रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के अपने जवानों को ड्यूटी के दौरान निगरानी के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए हैं. इनसे हर घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है. ट्रेनों में चलते हुए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से कनेक्ट स्मार्ट नेकबैंड भी दिए हैं. रेलवे ने यह कदम यात्रियों एवं रेलवे स्टाफ के बीच बहस के वायरल होते वीडियोज के मद्देनजर उठाया है, जिसमें एकतरफा पक्ष आता था. कई बार रेलवे को वीडियो के आधार पर अपने कर्मचारी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करनी पड़ती थी.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए आरपीएफ इंतजाम कर रही है. इनमें बॉडी वॉर्न कैमरे और पोर्टेबल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (स्मार्ट नेकबैंड माइक) का उपयोग शामिल है. पूरे मंडल में सुरक्षा और ट्रेनों में निगरानी के लिए 400 आरपीएफ जवान व 60 होमगार्ड तैनात हैं. आरपीएफ कोटा ने जवानों के लिए 100 बॉडी वॉर्न कैमरे और 60 नेकबैंड माइक की व्यवस्था की है.

पढ़ें:दिवाली और छठ पूजा से पहले रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चौबीसों घंटे CCTV सर्विलांस

ये होगा फायदा: जैन ने बताया, इससे सुरक्षा ड्यूटी में पारदर्शिता बढ़ने के साथ यात्रियों तक सूचना और सुरक्षा निर्देश तत्काल पहुंचाने में मदद मिल रही है. अभी दिवाली पर लोग पटाखों को लेकर ट्रेवल कर लेते हैं. इनके लिए भी आरपीएफ और डॉग स्क्वायड अभियान छेड़े हैं. इनमें पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन, ज्वलनशील व विस्फोटक की जांच कर रहे हैं.

बॉडी वॉर्न कैमरा (ETV Bharat Kota)

टाल नहीं सकेंगे शिकायत :क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) के सदस्य धीरज गुप्ता तेज ने बताया, कई बार आरपीएफ कर्मी शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन निवारण में असमर्थता जता देते हैं. कई बार शिकायत बंद कर देते है. ऐसे में अब शिकायत का निस्तारण का वीडियो बॉडी वॉर्न कैम से बनाना होगा. इसमें शिकायत का निस्तारण हुआ या नहीं, यह सामने आएगा. कई बार घटनाओं में रेलवेकर्मी की गलती सामने आती है. वीडियो रिकॉर्ड होने पर रेलवे देख सकेगा कि कर्मचारियों ने क्या किया था?.

पढ़ें: विदेशी पर्यटक का कीमती मोबाइल समेत अन्य सामान ट्रेन में छूटा, आरपीएफ ने कोटा से मंगवाकर लौटाया

कैमरा फुटेज से सही-गलत का निर्णय: धीरज गुप्ता तेज ने बताया कि कई बार बहस होने पर आरपीएफ जवान आपा खो देते हैं और विवाद बढ़ जाता है. ऐसे में बॉडी वॉर्न कैमरे से रिकॉर्डिंग के चलते जवान का व्यवहार ठीक रहेगा. हर घटना के सबूत रेलवे को उपलब्ध रहेंगे. इससे आगे कार्रवाई में मदद मिलेगी. जवानों पर कई बार अवैध वसूली या यात्रियों को अनावश्यक तंग करने की शिकायत मिलती है, उस पर भी लगाम लगेगी.

बॉडी वॉर्न कैम पहनकर ड्यूटी कर रहे जवान (ETV Bharat Kota)

कोटा और आगरा में सामने आए थे विवाद: कोटा मंडल में कोटा जंक्शन पर आरपीएफ जवानों एवं अफसरों के रेलवे अधिकारियों का विवाद सामने आया था. इसमें किसी यात्री के इमरजेंसी में चेन पुलिंग करने पर विवाद हो गया था. इसके कुछ दिन बाद पैंट्रीकार मैनेजर व आरपीएफ स्टाफ में विवाद हो गया था. इसमें हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई, जिसने आरपीएफ के एसआई को सस्पेंड किया था. इसी तरह आगरा में आरपीए का रेलवेकर्मियों से विवाद सामने आया था. इसमें रेलवेकर्मियों को घसीटते हुए आरपीरफ स्टाफ ले गया. ऐसे मामलों के बाद आरपीएफ को शालीनता से ड्यूटी करने को कहा गया. अब बॉडी कैमरे पूरे घटनाक्रम को कैद करेंगे. इससे किसकी गलती है, यह सामने आएगा. आरपीएफ स्टाफ कैसे बर्ताव और रिस्पांस कर रहा है, यह भी दर्ज होगा.