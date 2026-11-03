रेलवे ने बढ़ाई निगरानी: RPF कर्मियों की बॉडी पर कैमरा...स्मार्ट नेकबंद से क्राउड कंट्रोल
यात्रियों के सुरक्षित सफर के अलावा आरपीएफ जवानों की निगरानी भी होगी.
Published : November 3, 2026 at 8:41 PM IST
कोटा: रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के अपने जवानों को ड्यूटी के दौरान निगरानी के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए हैं. इनसे हर घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है. ट्रेनों में चलते हुए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से कनेक्ट स्मार्ट नेकबैंड भी दिए हैं. रेलवे ने यह कदम यात्रियों एवं रेलवे स्टाफ के बीच बहस के वायरल होते वीडियोज के मद्देनजर उठाया है, जिसमें एकतरफा पक्ष आता था. कई बार रेलवे को वीडियो के आधार पर अपने कर्मचारी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करनी पड़ती थी.
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए आरपीएफ इंतजाम कर रही है. इनमें बॉडी वॉर्न कैमरे और पोर्टेबल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (स्मार्ट नेकबैंड माइक) का उपयोग शामिल है. पूरे मंडल में सुरक्षा और ट्रेनों में निगरानी के लिए 400 आरपीएफ जवान व 60 होमगार्ड तैनात हैं. आरपीएफ कोटा ने जवानों के लिए 100 बॉडी वॉर्न कैमरे और 60 नेकबैंड माइक की व्यवस्था की है.
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ये होगा फायदा: जैन ने बताया, इससे सुरक्षा ड्यूटी में पारदर्शिता बढ़ने के साथ यात्रियों तक सूचना और सुरक्षा निर्देश तत्काल पहुंचाने में मदद मिल रही है. अभी दिवाली पर लोग पटाखों को लेकर ट्रेवल कर लेते हैं. इनके लिए भी आरपीएफ और डॉग स्क्वायड अभियान छेड़े हैं. इनमें पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन, ज्वलनशील व विस्फोटक की जांच कर रहे हैं.
टाल नहीं सकेंगे शिकायत :क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) के सदस्य धीरज गुप्ता तेज ने बताया, कई बार आरपीएफ कर्मी शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन निवारण में असमर्थता जता देते हैं. कई बार शिकायत बंद कर देते है. ऐसे में अब शिकायत का निस्तारण का वीडियो बॉडी वॉर्न कैम से बनाना होगा. इसमें शिकायत का निस्तारण हुआ या नहीं, यह सामने आएगा. कई बार घटनाओं में रेलवेकर्मी की गलती सामने आती है. वीडियो रिकॉर्ड होने पर रेलवे देख सकेगा कि कर्मचारियों ने क्या किया था?.
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कैमरा फुटेज से सही-गलत का निर्णय: धीरज गुप्ता तेज ने बताया कि कई बार बहस होने पर आरपीएफ जवान आपा खो देते हैं और विवाद बढ़ जाता है. ऐसे में बॉडी वॉर्न कैमरे से रिकॉर्डिंग के चलते जवान का व्यवहार ठीक रहेगा. हर घटना के सबूत रेलवे को उपलब्ध रहेंगे. इससे आगे कार्रवाई में मदद मिलेगी. जवानों पर कई बार अवैध वसूली या यात्रियों को अनावश्यक तंग करने की शिकायत मिलती है, उस पर भी लगाम लगेगी.
कोटा और आगरा में सामने आए थे विवाद: कोटा मंडल में कोटा जंक्शन पर आरपीएफ जवानों एवं अफसरों के रेलवे अधिकारियों का विवाद सामने आया था. इसमें किसी यात्री के इमरजेंसी में चेन पुलिंग करने पर विवाद हो गया था. इसके कुछ दिन बाद पैंट्रीकार मैनेजर व आरपीएफ स्टाफ में विवाद हो गया था. इसमें हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई, जिसने आरपीएफ के एसआई को सस्पेंड किया था. इसी तरह आगरा में आरपीए का रेलवेकर्मियों से विवाद सामने आया था. इसमें रेलवेकर्मियों को घसीटते हुए आरपीरफ स्टाफ ले गया. ऐसे मामलों के बाद आरपीएफ को शालीनता से ड्यूटी करने को कहा गया. अब बॉडी कैमरे पूरे घटनाक्रम को कैद करेंगे. इससे किसकी गलती है, यह सामने आएगा. आरपीएफ स्टाफ कैसे बर्ताव और रिस्पांस कर रहा है, यह भी दर्ज होगा.
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840 कैमरे, ड्रोन और डॉग स्क्वाड से निगरानी: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कोटा मंडल में खास तौर पर दिल्ली—मुंबई रेललाइन आती है. इसके अलावा रामगंज मंडी भोपाल रेललाइन में भी काफी काम हो गया. कोटा-बीना और कोटा-चित्तौड़गढ़ खंड का भी काफी हिस्सा आता है. ऐसे में करीब 900 किमी के आसपास लाइन है. इसके लिए मंडल में 840 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. इनमें 65 कैमरे कोटा जंक्शन पर हैं. ड्रोन से निगरानी और चार डॉग स्क्वाड भी हैं. बैगेज स्कैनिंग मशीनें और दो मेटल डिटेक्टर मशीनें लगाई है. ट्रेनों में आरपीएफ जवान की गश्त के साथ ही सादे कपड़ों में भी जवान तैनात हैं. आरपीएफ कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता है.
बॉडी वॉर्न कैमरे से निगरानी व रिकॉर्डिंग
- आरपीएफ जवानों के लिए 100 बॉडी वॉर्न कैमरे, जिन्हें ड्यूटी में वर्दी पर लगाना जरूरी
- ट्रेन और प्लेटफार्म पर सर्चिंग करेंगे, तब सब रिकॉर्ड होगा
- किसी बहस या विवाद में किसने क्या कहा, यह आएगा सामने
- ट्रेन में तलाशी के दौरान संदिग्ध की बढ़ेगी निगरानी
- जवान ड्यूटी पर क्या कर रहा है, इसकी होगी रिकॉर्डिंग
- जवानों की ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के कार्य में आएगी पारदर्शिता व जवाबदेही
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स्मार्ट नेकबैंड माइक करेगा भीड़ कंट्रोल
- स्टेशन पर कई बार ज्यादा भीड़ होती है. ऐसे में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से मिलेगी क्राउंड कंट्रोलिंग में मदद
- स्मार्ट नेकबैंड के जरिए एंट्री एग्जिट और प्लेटफार्म पर दिए जा सकेंगे दिशानिर्देश
- आरपीएफ जवान अपने दूसरे साथियों को भी नेकबैंड के जरिए कर सकेंगे मैनेज
- पीएसएम सिस्टम के जरिए दे सकेंगे सूचना
- भगदड़ या अन्य अनहोनी रोकने में होंगे मददगार
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