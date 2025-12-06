ETV Bharat / state

गाजी मियां की मजार तोड़ने बुलडोजर लेकर निकले हिंदूवादी नेता, बस्ती में पुलिस ने रोका रास्ता, जमकर नारेबाजी

बहराइच जाने के लिए अमहट मंदिर पर जुटे, कहा- मुगल आक्रमणकारियों ने सिर्फ मंदिरों को तोड़ा, अब हिंदू जाग गया है.

बस्ती में हिंदूवादी नेताओं का प्रदर्शन.
बस्ती में हिंदूवादी नेताओं का प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 6, 2025 at 7:51 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 7:56 PM IST

बस्ती/वाराणसी/अयोध्या : बहराइच में मौजूद सैयद सालार मसूद गाजी (गाजी मियां) की मजार तोड़ने के लिए हिंदूवादी नेता बुलडोजर लेकर निकल पड़े. बस्ती पुलिस ने मोर्चाबंदी कर नेताओं को रोक लिया. बजरंग दल-हिंदू परिषद के तमाम नेता-कार्यकर्ता झंडे और बैनर लेकर अमहट मंदिर पर इकट्ठा हुए. यहां नारेबाजी करने लगे. मौके पर फोर्स बुलाकर सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया.

6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया था. शनिवार को इस मौके पर सूबे की पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी. इसी तारीख पर बस्ती में बजरंग दल, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और विश्व हिंदू महासंघ की तरफ ने हुंकार भरी. वहीं दूसरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चौकस रही, वाराणसी दालमंडी में मुस्लिम समाज की दुकानें बंद रहीं.

बस्ती में हिंदूवादी नेताओं ने रखी अपनी बात. (Video Credit; ETV Bharat)

मजार पर कार सेवा का किया ऐलान : बहराइच में जाकर बुलडोजर से सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को ध्वस्त करने की योजना बनाई. सभी कार्यकर्ता और नेता कोतवाली इलाके के अमहट मंदिर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए. उन्होंने मजार पर कार सेवा करने का ऐलान किया. नारेबाजी करते हुए बहराइच की ओर बढ़ने वाले थे कि पुलिस फोर्स बुलाकर सभी को रोक दिया गया. कार्यकर्ताओं ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया.

'हिंदुओं का विरोध करने वालों को ठीक करेंगे' : विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि आज शौर्य दिवस है. इसलिए बहराइच के मजार को तोड़ने का फैसला लिया गया था. बहराइच जिले का नाम भी बदला जाए. मुगल आक्रमणकारियों ने सिर्फ हिंदू मंदिरों को तोड़ा. अब हिंदू जाग गया है. हिंदुओं का विरोध करने वाले ऐसे लोगों को ठीक करने का काम उनका संगठन करेगा.

उन्होंने कहा कि बहराइच का नाम बदलकर राजा सुहेलदेव नगर किया जाए. हाजी सालार की मजार को तोड़कर कर राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगवाई जाए. एक महीने पहले इस संबंध में शासन को ज्ञापन दिया गया था. इस पर कोई अमल नहीं हुआ.

'बहराइच में भी हिंदुओं के साथ हुआ अन्याय' : कार्यकर्ताओं के नेतृत्व कर रहे बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी ने कहा कि कार सेवा के लिए आज का दिन इसलिए चुना गया ताकि सभी को ये पता चले कि हिंदू के साथ अन्याय सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बहराइच में भी हुआ था. वहां लुटेरे हाजी सालार की मजार बना दी गई. राजा सुहेलदेव के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश जरूर है, मगर धर्म को सिर्फ हिंदू मानता है. मुस्लिम समुदाय न तो संविधान को मानता है और न हिंदू धर्म का सम्मान करता है. राष्ट्रीय बजरंग दल के विभागाध्यक्ष संजय त्रिवेदी ने कहा कि कार सेवा होकर ही रहेगा. आज नहीं तो आने वाले कुछ दिन बाद ही सही. बहराइच में अब हाजी सालार की मजार नहीं रहेगी.

वाराणसी दालमंडी में बंद रहीं दुकानें.
वाराणसी दालमंडी में बंद रहीं दुकानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी में मुस्लिम क्षेत्र की दुकानें बंद : वाराणसी में 6 दिसंबर के मौके पर दालमंडी की दुकानों को बंद रखा गया. यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रतिष्ठान हैं. दाल मंडी के कारोबारी शकील अहमद का कहना है कि अयोध्या में हुई घटना का मुस्लिम समाज लगातार विरोध करता आ रहा है. व्यापारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध जारी रहेगा. वहीं पुलिस भी सतर्कता बरत रही है.

अयोध्या में चुस्त-दुरुस्त नजर आई पुलिस.
अयोध्या में चुस्त-दुरुस्त नजर आई पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)

अयोध्या में चौक-चौराहों पर रही कड़ी निगरानी : अयोध्या में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त-दुरुस्त रही. आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई. सभी प्रवेश मार्गों पर वाहनों की सघन तलाशी ली गई. नगर पुलिस अधीक्षक के साथ कई डिप्टी एसपी और सीओ तैनात रहे. राम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी कड़ी निगरानी रही.

एसपी सिटी चक्रपाणि ने बताया कि जनपद में जोन और सेक्टर की व्यवस्था लागू है. पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. होटल, ढाबा, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की गई.

अयोध्या में इकबाल अंसारी ने अपने घर पर लगाया तुलसी का पौधा.
अयोध्या में इकबाल अंसारी ने अपने घर पर लगाया तुलसी का पौधा. (Photo Credit; ETV Bharat)

इकबाल अंसारी ने लगाया तुलसी का पौधा : बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने शनिवार को अयोध्या में अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाया. उन्होंने इसके जरिए हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि हमारे घर पर तुलसी जी विराजमान हैं. हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं. अब गम मनाने की जरूरत नहीं है. बहुत वर्ष बीत गए. जिस विषय को लेकर राजनीति होने लगे उसे भूल जाना चाहिए.

अयोध्या में हाजी महबूब ने रखी अपनी बात.
अयोध्या में हाजी महबूब ने रखी अपनी बात. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं अयोध्या में सुबह 11 बजे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय की कुरान खानी हुई. बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महबूब ने कहा कि फैसला हमारे पक्ष में आया है लेकिन आस्था के नाम पर मंदिर बना दिया है, इसका कोई ऐतराज नहीं है. हाजी असद अहमद ने कहा कि दुनिया भर में शांति बनी रहे ऐसी कोई घटना न हो, जिससे अमन-चैन खराब हो.

संपादक की पसंद

