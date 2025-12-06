ETV Bharat / state

गाजी मियां की मजार तोड़ने बुलडोजर लेकर निकले हिंदूवादी नेता, बस्ती में पुलिस ने रोका रास्ता, जमकर नारेबाजी

बस्ती में हिंदूवादी नेताओं का प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती/वाराणसी/अयोध्या : बहराइच में मौजूद सैयद सालार मसूद गाजी (गाजी मियां) की मजार तोड़ने के लिए हिंदूवादी नेता बुलडोजर लेकर निकल पड़े. बस्ती पुलिस ने मोर्चाबंदी कर नेताओं को रोक लिया. बजरंग दल-हिंदू परिषद के तमाम नेता-कार्यकर्ता झंडे और बैनर लेकर अमहट मंदिर पर इकट्ठा हुए. यहां नारेबाजी करने लगे. मौके पर फोर्स बुलाकर सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया. 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया था. शनिवार को इस मौके पर सूबे की पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी. इसी तारीख पर बस्ती में बजरंग दल, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और विश्व हिंदू महासंघ की तरफ ने हुंकार भरी. वहीं दूसरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चौकस रही, वाराणसी दालमंडी में मुस्लिम समाज की दुकानें बंद रहीं. बस्ती में हिंदूवादी नेताओं ने रखी अपनी बात. (Video Credit; ETV Bharat) मजार पर कार सेवा का किया ऐलान : बहराइच में जाकर बुलडोजर से सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को ध्वस्त करने की योजना बनाई. सभी कार्यकर्ता और नेता कोतवाली इलाके के अमहट मंदिर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए. उन्होंने मजार पर कार सेवा करने का ऐलान किया. नारेबाजी करते हुए बहराइच की ओर बढ़ने वाले थे कि पुलिस फोर्स बुलाकर सभी को रोक दिया गया. कार्यकर्ताओं ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया. 'हिंदुओं का विरोध करने वालों को ठीक करेंगे' : विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि आज शौर्य दिवस है. इसलिए बहराइच के मजार को तोड़ने का फैसला लिया गया था. बहराइच जिले का नाम भी बदला जाए. मुगल आक्रमणकारियों ने सिर्फ हिंदू मंदिरों को तोड़ा. अब हिंदू जाग गया है. हिंदुओं का विरोध करने वाले ऐसे लोगों को ठीक करने का काम उनका संगठन करेगा. उन्होंने कहा कि बहराइच का नाम बदलकर राजा सुहेलदेव नगर किया जाए. हाजी सालार की मजार को तोड़कर कर राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगवाई जाए. एक महीने पहले इस संबंध में शासन को ज्ञापन दिया गया था. इस पर कोई अमल नहीं हुआ. 'बहराइच में भी हिंदुओं के साथ हुआ अन्याय' : कार्यकर्ताओं के नेतृत्व कर रहे बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी ने कहा कि कार सेवा के लिए आज का दिन इसलिए चुना गया ताकि सभी को ये पता चले कि हिंदू के साथ अन्याय सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बहराइच में भी हुआ था. वहां लुटेरे हाजी सालार की मजार बना दी गई. राजा सुहेलदेव के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया.