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गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए निकले सपा नेता को सींग से धकेलती हुई भागने लगी गाय

गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सपाई उतरे मैदान में. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यात्रा भी निकले हुए हैं, लगातार गायों के संरक्षण और उन्हें राष्ट्र माता घोषित करने की डिमांड करते हुए वह विपक्ष को घेर रहे हैं और उनके साथ तो समाजवादी पार्टी भी खड़ी होते दिखाई दे रही है. आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन में अचानक से गाय इस तरह से बिदकी की, सपा पार्टी कार्यकर्ता भी उसे पकड़ने के लिए भागते दौड़ते दिखाई दिए. सपाइयों की मांग गाय को राष्ट्र माता घोषित करो. (ईटीवी भारत) समाजवादी पार्टी के नेता जीशान अंसारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनोखे तरीके से प्रदर्शन करने के लिए तेज धूप में गाय को लेकर मुख्यालय पहुंचे थे. जीशान अंसारी ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के आह्वान को लेकर एक गाय को रस्सी से बांधकर कड़ी धूप में रोड पर प्रदर्शन शुरू किया.