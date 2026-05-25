गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए निकले सपा नेता को सींग से धकेलती हुई भागने लगी गाय
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक प्रदर्शन किया. सपा का आरोप है कि गायों को लेक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 5:50 PM IST
वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यात्रा भी निकले हुए हैं, लगातार गायों के संरक्षण और उन्हें राष्ट्र माता घोषित करने की डिमांड करते हुए वह विपक्ष को घेर रहे हैं और उनके साथ तो समाजवादी पार्टी भी खड़ी होते दिखाई दे रही है.
आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन में अचानक से गाय इस तरह से बिदकी की, सपा पार्टी कार्यकर्ता भी उसे पकड़ने के लिए भागते दौड़ते दिखाई दिए.
समाजवादी पार्टी के नेता जीशान अंसारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनोखे तरीके से प्रदर्शन करने के लिए तेज धूप में गाय को लेकर मुख्यालय पहुंचे थे. जीशान अंसारी ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के आह्वान को लेकर एक गाय को रस्सी से बांधकर कड़ी धूप में रोड पर प्रदर्शन शुरू किया.
इस बीच अचानक से रोटी खिलाने में जुटे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने सींग से धकेलते हुए गए भागने लग गई. गर्मी की वजह से गाय इधर-उधर भागती रही और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ते रहे, बार-बार गाय वहां से धूप से हटने के लिए सपा कार्यकर्ताओं को धकेलती नजर आई.
सपा नेता जीशान अंसारी से इसके बारे में बात की गई, तो नेता जीशान अंसारी ने बताया हमारी मांग जायज मांग है. जैसे हमारे घर में हमारी मां है. उसी तरीके से गाय भी हमारी गाय माता हैं. गाय माता का वध नहीं होना चाहिए.
वहीं नेता जीशान अंसारी ने मीडिया के सवालों पर खुद मीडिया से सवाल करना शुरू कर दिया. वह वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जितनी गोशाला बनाए गए हैं. उन गोशालाओं की स्थिति जा करके देख लीजिए बद से बदतर है.
अंसारी ने कहा कि गाय माता को खाने के लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं है और वहां गायें मरती जा रही हैं. तमाम भ्रष्टाचार गाय माता को लेकर हो रहे हैं, तमाम ऐसे वीडियो हमारे पास हैं, जो आने वाले समय में सबके सामने देखने को मिलेंगे.