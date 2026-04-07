हिमाचल में गैस दुरुपयोग रोकने को 2007 छापे, पेट्रोल-डीजल और LPG संबंधित शिकायत के लिए ये है टोल फ्री नंबर
37 दिनों के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग ने विशेष अभियान के तहत राज्यभर में कुल 2007 छापेमारी की है
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 7:53 AM IST
शिमला: मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी सैन्य तनाव के चलते देश भर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और संभावित आपूर्ति संकट की आशंका ने प्रशासनिक सतर्कता को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है. इसी कड़ी में पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और दुरुपयोग को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है.
आम लोगों की जरूरत से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बीते करीब 37 दिनों के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग ने विशेष अभियान के तहत राज्यभर में कुल 2007 छापेमारी की है, जिनमें अनियमितताओं के कई मामले सामने आए. कार्रवाई के दौरान 85 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जो नियमों के विपरीत इस्तेमाल किए जा रहे थे.
विभाग का ये कदम संभावित कालाबाजारी पर लगाम लगाने के साथ आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कृत्रिम कमी से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार ने इस पूरे अभियान में जनता की भागीदारी को भी अहम माना है. इसी उद्देश्य से टोल फ्री नंबर 1967 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक गैस, पेट्रोल या डीजल से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकता है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें.
विभाग की स्थिति पर कड़ी नजर
हिमाचल में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक कुमद सिंह खुद स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है. इसी कड़ी में उन्होंने ने सोमवार को सभी जिला नियन्त्रकों के साथ गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की है. उन्होंने कहा कि मार्च और 6 अप्रैल तक पेट्रोल व डीजल की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए भी 187 निरीक्षण किए गए हैं. वहीं, सीमावर्ती जिलों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो ग्राम सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी के माध्यम से घरेलू सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि सभी पात्र उपभोक्ता गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकें और अनावश्यक जमाखोरी रोकी जा सके. घरेलू गैस सिलेंडरों की लगातार प्राप्ति हो रही है और प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्धता है. कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर 1967 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है.
ये भी पढ़ें: चर्चित संजौली अवैध मस्जिद मामला, हिमाचल हाईकोर्ट में 4 हफ़्ते के लिए सुनवाई टली