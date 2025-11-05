ETV Bharat / state

अलवर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने शुरू किया 'मिशन सेफ राइड'

अलवर: प्रदेश सहित अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ रही मौतों के आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस तकनीक का सहारा लेगी. शहर के प्रमुख दस स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे सड़क मार्ग पर ओवरस्पीड, फर्जी एवं बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों, सीट बेल्ट एवं हेलमेट नहीं लगाने तथा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोगों को कैमरे में कैद कर त्वरित कार्रवाई का आधार बनेंगे. जिले में सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए अलवर पुलिस ने मंगलवार से 'मिशन सेफ राइड' शुरू किया है. इसमें पहले दिन करीब 350 चालान किए गए.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले में सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है. जागरूकता के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि 'मिशन सेफ राइड' के तहत मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में त्वरित कार्रवाई की जाएगी. अधीक्षक चौधरी ने बताया कि इस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट नहीं लगाना, सड़क मार्ग पर गलत दिशा में वाहन चलाना, 'नो पार्किंग' क्षेत्र में वाहन खड़ा करने सहित सड़क सुरक्षा के अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

