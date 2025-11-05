अलवर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने शुरू किया 'मिशन सेफ राइड'
अलवर में पुलिस ने सड़क हादसे रोकने के लिए 'मिशन सेफ राइड' शुरू किया है. दस स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगेंगे.
Published : November 5, 2025 at 9:49 AM IST
अलवर: प्रदेश सहित अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ रही मौतों के आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस तकनीक का सहारा लेगी. शहर के प्रमुख दस स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे सड़क मार्ग पर ओवरस्पीड, फर्जी एवं बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों, सीट बेल्ट एवं हेलमेट नहीं लगाने तथा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोगों को कैमरे में कैद कर त्वरित कार्रवाई का आधार बनेंगे. जिले में सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए अलवर पुलिस ने मंगलवार से 'मिशन सेफ राइड' शुरू किया है. इसमें पहले दिन करीब 350 चालान किए गए.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले में सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है. जागरूकता के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि 'मिशन सेफ राइड' के तहत मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में त्वरित कार्रवाई की जाएगी. अधीक्षक चौधरी ने बताया कि इस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट नहीं लगाना, सड़क मार्ग पर गलत दिशा में वाहन चलाना, 'नो पार्किंग' क्षेत्र में वाहन खड़ा करने सहित सड़क सुरक्षा के अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
दुर्घटना-संभावित स्थानों पर एएनपीआर कैमरे: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पिछले दिनों शहर के समीप छठी मील के पास सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के दर्दनाक हादसे का कारण भी एक बाइक पर दो से ज्यादा सवारी व हेलमेट नहीं लगाना रहा. उन्होंने बताया कि ऐसे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जिले के 10 दुर्घटना-संभावित स्थलों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जो सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की गतिविधियों को स्वचालित रूप से कैद कर कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम में भेजेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालान सहित अन्य कठोर कार्रवाई की जाएगी.
इन जगहों पर लगेंगे कैमरे:
- अलवर-भिवाड़ी मार्ग पर गाजूका पुलिया, छठी मील व किथूर.
- रामगढ़-दिल्ली रोड पर मन्नाका मोड़, सूर्य नगर मोड़, बख्तल की चौकी व लोहिया का तिबारा.
- अलवर-मालाखेड़ा मार्ग पर सामोला चौराहा, भूगोर तिराहा एवं हनुमान सर्किल.
- अलवर शहर में 6 स्थानों पर नई ट्रैफिक लाइटें.