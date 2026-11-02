Bishnoi Global Expo : 15 देशों से आएंगे बिश्नोई व्यवसायी, युवाओं को व्यापार से जोड़ने की पहल
बिश्नोई समाज के युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के उद्देश्य से 'बिश्नोई ग्लोबल एक्सपो' का आयोजन 25 से 27 दिसंबर तक जोधपुर में होगा.
Published : November 2, 2026 at 1:08 PM IST
जोधपुर: पर्यावरण संरक्षण में सदैव आगे रहने वाला समाज अब व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है. समाज के युवाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करने के लिए बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एवं एक्सपो का आयोजन जोधपुर में होने जा रहा है. बिश्नोई ग्लोबल काउंसिल के माध्यम से होने जा रहे इस आयोजन में हजारों की संख्या में बिश्नोई समाज के लोग भाग लेने के लिए जोधपुर आएंगे.
एक्सपो आयोजन अध्यक्ष रमेश बिश्नोई ने बताया कि बिश्नोई समाज पशुपालन व खेती पर ही निर्भर रहा है. वर्तमान में सरकारी नौकरियां भी लगातार कम हो रही हैं. ऐसे में समाज के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा व्यापार-व्यवसाय से जोड़ने के उद्देश्य से बिश्नोई ग्लोबल एक्सपो का आयोजन 25 से 27 दिसंबर तक जोधपुर में होगा. उन्होंने बताया कि इस एक्सपो में राजस्थान के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित दक्षिणी भारत राज्यों में व्यवसाय कर रहे समाज के लोग इसमें अपनी सफलता की जानकारी समाज के लोगों को देंगे, जिससे युवा इसके लिए प्रेरित हो सकें.
इसमें महिलाओं को भी आगे लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर इस क्षेत्र में आगे आएं, इसके लिए भी जानकारियां दी जाएंगी. राजू बिश्नोई ने बताया कि प्रयास युवाओं को रोजगार से जोड़ने का है, इससे युवा गलत दिशा में जाने से रुकेगा. बहुत कम लोग होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, हमारे सकारात्मक प्रभाव को देखना होगा.
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15 देशों से भी आएंगे समाज के लोग: अध्यक्ष ने बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे बिश्नोई समाज के व्यवसायी तो इस एक्सपो में शामिल हो रहे हैं. इनके अलावा 15 देशों में काम कर रहे समाज के प्रतिनिधि भी एक्सपो में भाग लेने के लिए जोधपुर आएंगे. इनमें यूएसए, अफ्रीका, कनाडा, यूएई, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली सहित अन्य यूरोपीय देशों में व्यवसाय कर रहे समाज के बंधु अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से समाज व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है. विदेश में रह रहे व्यवसायी अपनी सफलता की कहानियां भी बताएंगे.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है बिश्नोई समाज: आयोजनकर्ताओं ने बताया कि बिश्नोई समाज में नकारात्मक विचार वाले लोग कम और सकारात्मक पहलू वाले ज्यादा है. वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं. आयोजन से जुड़े आरके बिश्नोई ने बताया कि जिस व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, वह पर्यावरण को सुरक्षित करता है, समाज के लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. वे विनाश से जुड़े किसी भी व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ाते हैं. समाज के गुरु जंभेश्वर भगवान की शिक्षा का पालन करते हैं. उनके नैतिक मूल्यों का पालन होगा. प्रकृति और जैव विविधता का ध्यान रखा जाएगा.
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राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी महत्वपूर्ण: बिश्नोई समाज राजस्थान में मारवाड़ के जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर व बालोतरा जिले में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखता है. इसके अलावा प्रदेश के नागौर, बीकानेर, गंगानगर में बाहुल्य है. राजस्थान से सटे हरियाणा व उत्तर प्रदेश में भी बिश्नोई समाज की व्यापक संख्या है. हरियाणा की राजनीति में भी समाज का हस्तक्षेप रहता है. साथ ही पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में मजबूत स्थिति है.
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