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Bishnoi Global Expo : 15 देशों से आएंगे बिश्नोई व्यवसायी, युवाओं को व्यापार से जोड़ने की पहल

पत्रकार वार्ता में मौजूद ​बिश्नोई समाज के प्रति​निधि ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पर्यावरण संरक्षण में सदैव आगे रहने वाला समाज अब व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है. समाज के युवाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करने के लिए बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एवं एक्सपो का आयोजन जोधपुर में होने जा रहा है. बिश्नोई ग्लोबल काउंसिल के माध्यम से होने जा रहे इस आयोजन में हजारों की संख्या में बिश्नोई समाज के लोग भाग लेने के लिए जोधपुर आएंगे.