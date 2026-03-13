अब दिल्ली की सड़कें और दीवारें खुद ही ‘निगल’ जाएंगी जहरीला धुआं, TiO₂ तकनीक से हवा साफ करने की तैयारी
जहरीली हवा को साफ़ करने के लिए दिल्ली सरकार ने IIT मद्रास के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं.
Published : March 13, 2026 at 6:16 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी की जहरीली हवा को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार अब आधुनिक विज्ञान का सहारा लेने जा रही है. सर्दियों के मौसम में स्मॉग की चादर से लिपटने वाली दिल्ली को राहत दिलाने के लिए सरकार ने स्मॉग-ईटिंग (स्मॉग खाने वाली) सतहों के पायलट अध्ययन हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस तकनीक के तहत सड़कों, इमारतों और फुटपाथों पर एक विशेष कोटिंग की जाएगी, जो धूप के संपर्क में आते ही हवा में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और घातक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर उन्हें बेअसर कर देगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा की गई. इस दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आईआईटी मद्रास के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर सोमनाथ सी रॉय मौजूद रहे. अध्ययन का मुख्य उद्देश्य टाइटेनियम डाइऑक्साइड आधारित फोटोकेटलिटिक सामग्रियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है.
आज सचिवालय में दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और IIT मद्रास के बीच एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए Photocatalytic Smog-Eating Surface तकनीक पर व्यापक अध्ययन किया जाएगा, जिसमें TiO₂ जैसे सुरक्षित फोटोकैटलिस्ट का उपयोग… pic.twitter.com/qEZWzaUIHT— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) March 13, 2026
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, दिल्ली की बढ़ती आबादी और शहरीकरण के बीच हवा को साफ रखना एक बड़ी चुनौती है. मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार, हम ऐसे वैज्ञानिक समाधान ढूंढ रहे हैं जो किफायती भी हों और टिकाऊ भी. यदि यह तकनीक सफल रही, तो दिल्ली की आधारभूत संरचना ही प्रदूषण कम करने का माध्यम बन जाएगी.
जानिए कैसे काम करेगी यह तकनीक
विशेषज्ञों के अनुसार, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक फोटोकेटलिस्ट के रूप में कार्य करता है. जब सूरज की रोशनी इन विशेष रूप से कोटेड सतहों पर पड़ती है, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है. यह प्रक्रिया हवा में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों को कम हानिकारक तत्वों (जैसे नाइट्रेट्स) में बदल देती है, जो बाद में बारिश या सामान्य सफाई से धुल जाते हैं. सड़क और फुटपाथ पर कंक्रीट और डामर में इन सामग्रियों को मिलाकर ट्रायल किया जाएगा. फोटोकेटलिटिक पैनल जो स्ट्रीट लाइट के खंभों और छतों पर सोलर पैनल की तरह विशेष पैनल लगाए जाएंगे. पहले चरण में आईआईटी मद्रास की लैब में कृत्रिम स्मॉग बनाकर परीक्षण होगा. दूसरे चरण में दिल्ली की वास्तविक सड़कों और इमारतों पर इसका प्रभाव देखा जाएगा.
छह महीने में आएगी रिपोर्ट, पीक सीजन में होगा इस्तेमाल
बता दें कि यह पायलट प्रोजेक्ट छह महीने तक चलेगा. प्रोफेसर सोमनाथ सी. रॉय ने बताया कि लैब टेस्टिंग के बाद टीम दिल्ली के शहरी वातावरण में वास्तविक फील्ड परीक्षण करेगी. इसमें यह भी देखा जाएगा कि धूल और यातायात के बीच यह कोटिंग कितनी लंबी चलती है. सरकार की योजना है कि यदि नतीजे सकारात्मक रहे, तो इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर के 'पीक स्मॉग' महीनों के दौरान इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाए.
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने जोर देकर कहा कि सरकार 'इनोवेशन चैलेंज' के माध्यम से नए विचारों का स्वागत कर रही है. यह समझौता न केवल दिल्ली की हवा सुधारने की दिशा में एक कदम है, बल्कि भविष्य के शहरी नियोजन के लिए एक मिसाल भी पेश करेगा. इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी तकनीकी राय साझा की.
