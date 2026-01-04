ETV Bharat / state

जयपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में टॉप रैंकिंग के लिए सख्त मॉनिटरिंग, उपायुक्तों को दो बार रोज निरीक्षण के निर्देश

जयपुर में सफाई के लिए सख्त निर्देश ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में शीर्ष रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर नगर निगम में सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. अब शहर की सफाई व्यवस्था पर दिन में दो बार सीधे उपायुक्तों की ओर से निरीक्षण किया जाएगा. सभी उपायुक्त (DC) सुबह 7:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे अपने-अपने जोन के प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, कचरा उठान, विज़िबल क्लीनलिनेस और फील्ड लेवल पर कार्य की स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी. जोन स्तर पर सघन निगरानी: टूरिज्म सीजन के दौरान जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था मिश्रित तस्वीर सामने आई. मुख्य सड़कों और वीआईपी इलाकों में नियमित सफाई, मशीनों से रोड स्वीपिंग और समय पर कचरा उठान दिखाई दिया, लेकिन अंदरूनी कॉलोनियों, परकोटा क्षेत्र और कई वार्डों में अव्यवस्थित कचरा निस्तारण, खुले में डंपिंग और अनियमित सफाई अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. सुबह के समय सफाई के बाद दोपहर तक कई स्थानों पर फिर से गंदगी नजर आने लगती है, जिससे 'विज़िबल क्लीनलिनेस' प्रभावित हो रही है. गीला-सूखा कचरा सेग्रीगेशन, डोर-टू-डोर कलेक्शन और सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में कमी देखी जा सकती है. इसे भी पढ़ें- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर शहर को तीसरा स्थान, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त हुए सम्मानित ऐसे में स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता कार्यों की जोनवार सघन मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रगति की मासिक समीक्षा होगी. इससे लापरवाह क्षेत्रों और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान सीधे तौर पर की जा सकेगी. खुद उपायुक्त सुबह 7:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे अपने-अपने जोन के प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे.